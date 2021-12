El papa y la papisa

Enchufe en la ciudad de la luz

Una vez comprobado que por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas, no queda más que dar crédito a la versión que dan algunos de un oscuro caso sobre el que arroja luz el Supremo en una sentencia. Resulta que un funcionario del consistorio vigués decide enchufar a alguien a quien no conoce. Se salta procedimientos y, aunque no ignora que su conducta puede traerle consecuencias graves, sigue adelante movido por una mezcla de audacia administrativa y generosidad hacia la enchufada. Nadie habla con él. Nadie le sugiere nada. Nadie lo presiona para que haga lo que hace. Es el suyo un acto tan reprobable como altruista. Ciertamente la beneficiaria es cuñada de la actual presidenta de la Diputación de Pontevedra, algo que no deja de ser casual y que solo puede levantar sospechas en los más suspicaces. Ignoraba el funcionario ese detalle y tampoco lo conocía la política citada, que bastante trabajo tiene para estar pendiente de lo que hagan sus allegados. Como en la obra de Pirandello, así es si así os parece.