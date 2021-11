domingos sampedro

O 99 % dos militantes do BNG veñen de reelixir a Ana Pontón (Sarria, 1977) como portavoz nacional do BNG na asemblea nacional celebrada no Coliseo da Coruña. Foi como un paseo triunfal, que os nacionalistas aproveitaron para facer xestos de apertura coa finalidade de ensanchar o apoio social.

—Que foi o que mudou nesta asemblea nacional do BNG?

—Empezamos un novo ciclo que deixa atrás unha etapa na que pasamos da resistencia á reorganización e ao despegue. E imos cara a un BNG cunha intención moi clara, que é a de chegar á maioría social co obxectivo de poder ter a presidencia da Xunta.