Ana Pontón: «O BNG leva nas súas siglas o que é, unha forza nacionalista»

—Iso é defender a soberanía dun país, que decidamos nós e non que decidan en Madrid. E hai moitas fórmulas nas que iso se pode establecer, pero o importante é que nós temos unha folla de ruta marcada para os próximos tres anos onde o gran reto é dirixirnos á maioría social para obter a presidencia da Xunta e darlle aos galegos un futuro mellor, porque co PP Galicia faise cada vez máis pequena na industria, no emprego, nos servizos públicos, na demografía, e iso tamén é un retrato da incapacidade do Partido Popular.

—E non estarán branqueando a liña independentista para gañar votos, como din os seus rivais?

—Non, o que existe é un BNG que é moi claro e que ten diante a un PP que está moi nervioso, que lle preocupa ver ao BNG defendendo a súa alternativa en ámbitos moi concretos, conseguindo que cada vez máis galegos nos escoiten.