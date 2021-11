Ana Pontón abre un nuevo ciclo político y proclama: «Somos o BNG do si»

Pontón, antes de intervenir en el Coliseo de A Coruña MARCOS MÍGUEZ

El BNG cerró este domingo su XVII Asemblea Nacional en el Coliseo de A Coruña señalando una nueva frontera política: los nacionalistas gallegos se proponen ensanchar su base social en los próximos años como preludio para «facer historia» y conseguir por primera vez la presidencia del Gobierno de la Xunta, en el 2024. A definir ese objetivo consagró todos sus esfuerzos Ana Pontón, la portavoz nacional reelegida en el cargo con el 99 % de los apoyos (1.203 votos), que propuso romper la estereotipo del «os do non» que muchas veces le colgaron a la formación frentista para presentar así al partido: «Somos o BNG do si».

La líder nacionalista pronunció dos discursos ante la asamblea, el de apertura y el de cierre. Pero el mensaje de ambos fue similar. Interiorizar que el BNG tiene vocación mayoritaria, de tejer una alianza con la mayoría social, con el tejido económico y cultural gallego, para impulsar la transformación que necesita Galicia. «Estou segura que haberá quen diga que non é posible derrotar a Feijoo», señaló Pontón durante la clausura. Igual que, recordó, había muchas voces que preconizaban en el 2016 que el BNG «ía desaparecer», o que en las últimas autonómicas no creían que pudiera convertirse en la segunda fuerza política de Galicia. Al final superó al PSdeG y pasó de 6 a 19 escaños en el Parlamento gallego.

Consideró Pontón que a sus adversarios, sobre todo al PP, les gustaría ver al BNG instalado «nos estereotipos e etiquetas que constrúen sobre nós», como la del partido de «os do non». Y frente a eso, «somos os do si». Del sí, enumeró, a derrotar al derrotismo, del sí a «darlle futuro á mocidade», a convertir Galicia en un referente en la ciencia, de construir una sanidad pública fuerte, o el sí a apostar por un nuevo modelo forestal «que acabe coa praga do eucalipto e de Ence». Y abundó, como dándole la vuelta a la tortilla: «Imos derrotar aos do non, somos o BNG do si», repitió. Es el nuevo mantra de ese cambio de ciclo del Bloque.