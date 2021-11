El Supremo avaló en 1953 que el edificio que reclama A Coruña es de propiedad municipal

Vecinos del histórico edificio que reclama el Ayuntamiento de A Coruña llevan más de diez años sin pagar alquiler m. carneiro

«A medio prazo o edificio terá un uso público, pero ata que non quede expedito e libre non se tomarán decisións. É unha mensaxe que quero enviar —remarcó la alcaldesa—. Actuaremos con responsabilidade e sen prexudicar a ninguén. Respectaremos os contratos, as situacións preconstituídas e os dereitos adquiridos», añadió. Rey confía en que «esta incorporación ao patrimonio local, unha das máis valiosas dos últimos tempos, se poida levar a cabo sen incidencias. Un edificio que el quería que fora para os coruñeses, e para os coruñeses será».