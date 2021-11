La efímera resurrección de Bexán

Vítor Mejuto

Bexán (O Saviñao, Lugo) es el lugar en el que a usted le gustaría despertar cada mañana. Colgada sobre la ribera este del Miño y rodeada de las viñas que en otoño muestran todo su poderío cromático, es una aldea con el caótico y maravilloso trazado urbanístico al que obliga su difícil orografía: sinuosas y estrechas calles atravesadas por escaleras centenarias, protegidas por arcos que dividen casas y, al fondo, siempre el icónico discurrir del río, atrapado entre los embalses de Belesar y Os Peares. Bexán es un capricho de la naturaleza donde ya no vive nadie.

Hoy, la aldea parece otra. El sol de invierno disipa la neblina e ilumina las calles por las que rebota la voz de la señora Encarna quien, con sus 88 años, camina con cierta dificultad apoyada en dos bastones. Se detiene debajo de un gran panel con dos fotografías de carné en blanco y negro que flanquean una tercera en la que una mujer joven transporta con garbo lo que parece un haz de hierba: «Eu son a do feixe. Sabe o que é un feixe?». «Tiña boa figura», le respondo. Y la abuela, que hoy vive con su hijo en Escairón, levanta por un segundo una sonrisa pequeña, algo pícara: «O malo é que nesa foto non se me ve moi ben».

Encarna, que nació en Bexán, se casó fuera, pero trajo allí a su marido y crio en esa aldea a sus hijos, está contenta. Junto la que fue su casa han brotado las fotos de su hijo, su nieta y la suya propia. Forman parte del fenómeno que ha traído hasta la aldea olvidada a periodistas y curiosos, la intervención artística del colectivo Sacra Art: enormes ampliaciones de fotos de los antiguos habitantes que cuelgan de las fachadas, algunas de ellas derruidas, pero muchas otras aún en pie. La retirada de las fotografías responsables de esta efímera resurrección, prevista para hoy, se ha suspendido sine die.