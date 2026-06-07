Huelva concentra la mayor entrada de cocaína en Europa
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Las grandes organizaciones continentales, ante la presión policial intensificada desde el 2018 en la comarca de Algeciras, pactaron en Dubái en el 2022 la creación de un corredor por tierra y mar con Portugal para «trabajar por inundación»08 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La hiperactividad actual del narcotráfico globalizado en Huelva no puede entenderse según los parámetros tradicionales de esta modalidad de crimen organizado en la provincia, protagonizada desde los años ochenta por clanes familiares especializados en la