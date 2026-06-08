«Cuánto te piden si matas a alguien de dos puñaladas», la consulta en Google de uno de los acusados del crimen de Yoel Quispe en A Coruña
A CORUÑA / LA VOZ
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En la sexta sesión del juicio declaró un policía que analizó el volcado de los teléfonos de los tres procesados. En el de Yared, presunto dueño de la navaja, localizaron búsquedas sobre condenas por apuñalamiento08 jun 2026 . Actualizado a las 13:49 h.
El juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña, apuñalado la madrugada del 23 de diciembre del 2023, continuó en la mañana de este lunes en la Audiencia Provincial. En esta sexta sesión