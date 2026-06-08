«Cuánto te piden si matas a alguien de dos puñaladas», la consulta en Google de uno de los acusados del crimen de Yoel Quispe en A Coruña

Yared Gestal tapándose el rostro en el juicio por el crimen de Yoel Quispe. El chico es el presunto dueño de la navaja con la que Franco apuñaló a la víctima MARCOS MÍGUEZ

El juicio por el crimen de Yoel Quispe en A Coruña, apuñalado la madrugada del 23 de diciembre del 2023, continuó en la mañana de este lunes en la Audiencia Provincial. En esta sexta sesión