«Saben aquel que diu?»

Necrofagia en el Parlamento

Si bien la necrofagia propiamente dicha se refiere a alimentarse de cadáveres -algo característico de los animales carroñeros-, existe una nueva variante en la que no se trata de cadáveres sino de la memoria de notables ya desaparecidos. A la espera de que la Academia cree una nueva entrada en el diccionario, podríamos llamar a semejante práctica necrofagia política. Un episodio reciente acaba de producirse en el Parlamento gallego a cuenta de su primer presidente democrático. Varios buitres se han abalanzado sobre su biografía para intentar nutrirse con ella. Se practica con Antonio Rosón no la memoria histórica, sino la inquisición histérica. «A moro muerto, gran lanzada», dice la expresión castellana para subrayar la valentía de quienes se ceban en el indefenso. Don Antonio ya no puede alegar nada y por eso el mismo nacionalismo que no está libre de pecados intenta lapidarlo con sus piedras ante un socialismo que se lava las manos. ¿Hay algo que impida que el Valedor do Pobo proteja a los muertos?