Los médicos ven improvisado el nuevo modelo de citas presenciales en primaria

¿Y qué opinan los médicos de este paso dado por la Administración? Teniendo en cuenta que desde años piden que se redistribuya la demanda, es decir, que se filtre a los pacientes antes de llegar a la consulta del médico, la acogida no ha sido muy buena. La tildan de improvisada y recuerdan que los problemas de la primaria siguen ahí, exactamente igual que antes de la pandemia. «Nos parece improvisado —explica Susana Aldecoa, presidenta de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, Agamfec—, antes de las nueve de la mañana vamos a tener a cinco pacientes por médico en las salas de espera y no va a haber un uso racional de las citas presenciales. Estamos en el punto de partida, no hemos aprendido nada», lamenta.

A esto hay que sumar, recuerda Margarita Arandía, vicesecretaria del Colegio de Médicos de Ourense y facultativa de familia, que el covid sigue ahí, «los centros no pueden volver a llenarse de forma indiscriminada, seguimos en pandemia, hace falta una corresponsabilidad de los usuarios». Para Carlos Bastida, presidente en Galicia de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, hay prioridades más importantes que resolver en la primaria y confía en que se haga un uso racional de estas citas, «me da un poco de miedo», admite, «la gente debe tomar conciencia de que no hay que ir al médico para verlo, hay que seguir haciendo un buen uso del sistema o caeremos en los mismos errores que antes». No obstante, y pese a la vuelta del sistema de citas presenciales previo a la pandemia, los facultativos recuerdan, «siempre ha habido atención presencial, también en los tiempos más duros de la pandemia y no se ha dejado de hacer atención domiciliaria en ningún momento», insiste Arandía.