¿Perjudica el nivel bajo de los embalses para cargar agua contra el fuego?

Francisco Albo

Las lluvias que cayeron entre el martes y el miércoles han frenado los grandes incendios que afectaron a los municipios de Ribas de Sil, Quiroga y A Pobra do Brollón. Desde el primero de estos ayuntamientos aseguran que la situación de peligro ya ha quedado atrás. «Hoxe pola mañá seguiron descargando auga os helicópteros, pero xa non se ven os lumes nin as columnas de fume que se vían durante os últimos días», explicaba ayer el teniente de alcalde Roberto Castro. «O traballo que fixeron os diferentes equipos de extinción foi moi importante, pero o máis probable é que sen a chuvia o incendio seguiría activo durante a xornada de hoxe», añadió.