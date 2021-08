El PP impide que Feijoo comparezca por el revés judicial al pasaporte covid: «A medida non foi improvisada»

Reunión de la Diputación Permanente del Parlamento, esta mañana Paco Rodríguez

El grupo del PP echó mano este miércoles de la mayoría absoluta que tiene en el Parlamento gallego para impedir que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, comparezca en un pleno extraordinario con el fin de rendir cuentas por la gestión del pasaporte covid y su utilización en la hostelería, algo que tumbó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Pese a que la oposición consideraba más que la presencia de Feijoo está más que justificada ante una actuación que tilda de «ineficaz» y «chafalleira», el portavoz de los populares, Pedro Puy, defendió la medida anulada arguyendo que «non foi improvisada», sino consensuada con e sector de la hostelería y el comité clínico.

A la luz de los autos dictados por el TSXG en los que se tumba la exigencia del pasaporte covid en los establecimientos hosteleros, el BNG pidió de inmediato la celebración de un pleno extraordinario y la comparecencia de Feijoo para dar cuenta de lo ocurrido. No obstante, su líder, Ana Pontón, ni siquiera compareció este miércoles en la sesión de la Diputación Permanente del Parlamento donde se debatía su petición, a sabiendas de que no tenía posibilidades de prosperar. Lo hizo en su lugar el diputado nacionalista Luís Bará, que defendió que la intervención de Feijoo por este asunto «está máis que xustificada» debido a una actuación «baseada na ocultación, na mentira e no engano» tanto a la ciudadanía como a los jueces. «Foi unha chapuza», dijo Bará sobre el requisito del pasaporte covid, «unha aberración xurídica que levou á vulneración de dereitos fundamentais».

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, esgrimió argumentos similares e incidió en que Feijoo «ten que volver xa das vacacións» para dar cuenta de su gestión y de por qué tomó decisiones sin contar con autorización judicial. «Nin é idónea, nin necesaria, nin eficaz», dijo sobre la petición del pasaporte covid para entrar en los locales, pues en su opinión se trata de una medida que «demoniza» al sector de la hostelería.

Desde la bancada derecha, Pedro Puy insistió en que «a medida non foi improvisada», sino consensuada y «circunscrita a actividades concretas», como el permanecer en el interior de los establecimientos sin mascarilla. Fue una decisión que, además, sigue la estela de las aplicadas en países como Francia, Suiza o Alemania, y que también intentaron poner en marcha comunidades gobernadas por la izquierda, como Canarias o Baleares. Puy también pidió proporcionalidad a la oposición, que incluso habló de dimisiones por lo ocurrido, pues dijo que fueron varias las comunidades autónomas desautorizadas varias veces por resoluciones judiciales, como también le ocurrió al Gobierno central, cuando el Tribunal Constitucional no consideró adecuado el estado de alarma.

Con el veto del PP a la comparecencia de Feijoo, el debate se remitirá ahora al inicio del curso político y la primera sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar a mediados de septiembre.