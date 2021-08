El turismo devuelve a los concellos a su límite

LOS DATOS DEL CONCELLO Población censada: 25.582 Población estimada en verano: 75.000

Pepa Losada

«Moita xente con segunda residencia en Foz alonga as vacacións, xa desde maio»

María Cuadrado

Foz experimenta un subidón cada verano y el triplicar su población, principalmente en julio y agosto, le obliga a tener un plan B. Los focenses saben que hay que madrugar para no ser el número 40 en la pescadería, que circular en coche por el centro es perder el tiempo y que a determinadas horas hay que estar atentos para coger mesa libre en algunas terrazas, sobre todo en la fachada marítima. Debido a la gran tradición de Foz como villa de veraneo de A Mariña lucense, en el Concello funciona desde hace años el Plan Verán como un salvavidas para navegar el gran cambio en la temporada estival. Más de 180.000 euros ha destinado este año el Ayuntamiento —con un presupuesto que ronda los ocho millones— solo para playas. Ahí se incluye limpieza, mantenimiento, salvamento... Así lo confirma el alcalde Francisco Cajoto, quien reconoce que, además de dar un buen servicio en los arenales, el Concello afronta el reto diario de la recogida de basura —en algunos momentos y puntos concretos puede ser más de una vez al día—, la limpieza y el aseo urbano, el control de tráfico... «Hai que agradecerlles a moitos traballadores municipais que non collan vacacións durante o verán. A implicación de todos é fundamental para que o Concello funcione. A todo iso hai que sumarlle a programación cultural e as montaxes». ¿Y hay problemas con los servicios? «O subministro de auga sofre un estrés estes meses, pero temos suficiente capacidade e non hai cortes. A verdade é que, pese a toda a presión que existe, non tivemos incidencias importantes. No caso do lixo hai que redobrar esforzos porque o incremento de poboación non é só na vila, senón en todo o municipio».