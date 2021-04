Técnicos de la Administración y constructoras piden con urgencia peaje en autovías e incluso carreteras: estas son sus razones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia carlos punzón

vigo / la voz 28/04/2021 05:00 h

Los grupos de presión han empezado a darle forma a sus números e informes a favor de la implantación de peajes en las autovías de toda España. El Gobierno ha comunicado su apuesta por este modelo a la Comisión Europea y ayer lo aprobó como parte de los compromisos que está dispuesto a implantar a cambio de los fondos de reconstrucción frente a la pandemia. Tras el guiño inicial del Ejecutivo, la Asociación Técnica de Carreteras (plataforma integrada por técnicos del Ministerio de Transportes, de las comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas constructoras y concesionarias) ha consensuado un decálogo, no solo para defender que los usuarios de las autovías paguen, sino que incluso se haga en carreteras convencionales y, además, que se haga ya, con toda la urgencia. Estos son los diez motivos que alegan:

1. vía impositiva, agotada

No hay fondos suficientes. La Asociación Técnica de la Carretera aduce que el modelo basado en mantener las carreteras a cuenta de los presupuestos públicos con los impuestos de los contribuyentes «está agotado». Aseguran que ya no llegan esos fondos y que el mal estado de las carreteras lo demuestra, creándose además agravios entre comunidades.

2. sin aportación fija

No finalistas. La legislación no contempla que los ingresos fiscales generados por los automóviles reviertan directamente en la conservación de las carreteras pues estas aportaciones a las arcas públicas no tienen carácter finalista, lo que impide contar con aportaciones fijas y más en tiempos de crisis.

3. la alternativa

Pago por uso. El lobby de la carretera mantiene que la fórmula de que cada conductor pague peaje cuando use una autovía resolvería las deficiencias económicas para el mantenimiento de la red «y supondría una fuente adecuada y estable de recursos, como ocurre en muchos otros países de Europa», trece en concreto.

4. objetivos del cobro

Quien contamina, paga. Para los técnicos que representan a la Administración en la plataforma técnica de la carretera, el peaje en autovías debería alcanzar un volumen suficiente como para garantizar los recursos necesarios para mantener la red viaria, modernizarla, reducir la contaminación que genera bajo el principio de «quien contamina paga», y favorecer un impulso del transporte público al convertirse en una tasa disuasoria.

5. precio por distancias

Más equitativo. Ven más justo cobrar a cada conductor por los kilómetros recorridos que las opciones en las que se cobra un fijo por año o meses independientemente de las distancias recorridas, sistema conocido como viñeta, implantada en diez países de Europa.

6. en áreas interurbanas

A todos los vehículos. Como ya se piensa para los aparcamientos, los proponentes consideran que los peajes deben de aplicarse en función del vehículo, sus características, tamaño, carga que transmiten al suelo o eficacia ambiental. Pero eso, sin que ninguno se escape al pago en los entornos urbanos.

7. en vías convencionales

Para evitar fugas. La asociación aboga incluso por implantar la tarificación por uso en carreteras convencionales para que no se derive tráfico a las nacionales, comarcales y demás, pues habrá automovilistas que pretendan escapar de los peajes de las autovías y autopistas.

8. igual en toda españa

Sistema interoperable. El peaje en las autovías y otras carreteras debería seguir el mismo criterio y sistema tecnológico que haga compatible e interoperable los dispositivos de pago cuando una persona se mueva de una comunidad autónoma a otra, independientemente de la titularidad de la infraestructura, bien sea el Gobierno central, las autonomías, provincias o cabildos.

9. sistema concesional

Público-privado. Los integrantes la asociación, técnicos de la Administración también, abogan por la colaboración público-privada en el nuevo modelo de cobro y gestión de los viales que dejen de ser gratis.

10. urgentemente

Arranque provisional. En su decálogo no hablan de estudios futuros, sino que reclaman que se cobre desde ya peaje en las autovías, aunque se arranque de manera provisional hasta que se complete el sistema a elegir.