Laura Oso: «Galicia será mucho más diversa»

La Voz de Galicia jorge casanova

22/12/2020 05:00 h

Entre otras cosas, Laura Oso (Madrid, 1969), lidera un proyecto que estudia la integración de inmigrantes en la España vaciada, una de la soluciones posibles al problema con mayúsculas que nuestra sociedad tiene a largo plazo. Risueña y locuaz, la profesora maneja algunas claves de nuestro futuro.

-¿Qué término utiliza usted España vacía o vaciada?

-El que se está utilizando es el de España vaciada aunque nosotros decimos mejor España desvitalizada ya que son muchas las problemáticas que tienen que ver con el bienestar social, no solo el despoblamiento.

-El campo tiene buena prensa. La gente dice que le gustaría vivir allí, pero pocos lo hacen.

-Hasta ahora. El covid parece que está cambiando eso también. El fenómeno está relacionado con las oportunidades. En Galicia esto tiene mucho que ver con las migraciones, con cómo hemos resuelto los problemas estructurales: agarrando la maleta. Eso es lo que provoca la desvitalización.

-El problema está muy bien diagnosticado, pero ¿hacen las instituciones lo suficiente para corregirlo?

-Hay falta de planificación en general. No es solo un problema demográfico; si se ofrecen oportunidades laborales, la gente no coge la maleta tan fácil. Y hay que tener en cuenta el género y las dificultades de conciliación que tienen las familias. La gente va donde tiene oportunidades.

-Ustedes tienen un proyecto que se llama...

-Wellcoming spaces, lugares de bienvenida. Intentamos analizar qué estrategias de revitalización local se pueden conjugar con otras estrategias de acogida de personas que llegan de fuera de la Unión Europea. Quizás es más fácil acotar lo que se puede hacer a nivel local que a nivel macro.

-Muchos expertos piensan que es el único camino, paliar la despoblación con inmigración. Aunque es una solución que a muchos no les gusta.

-Ese es otro de los objetivos del proyecto, cambiar los discursos contra la inmigración que se han generalizado mucho en toda Europa. Que se vea la inmigración como algo positivo. Trabajamos en cinco países: Italia, Alemania, Países Bajos, Polonia y España.

-¿Qué espacios de bienvenida estudian en Galicia?

-Burela y Celanova. Es interesante ver las diferencias, porque Burela fue un lugar de acogida desde hace tiempo con una inmigración ligada a las demandas de trabajo. En Celanova se trata sin embargo de inmigrantes que son descendientes de gallegos. Muchos, venezolanos. Allí se está generando una dinámica muy interesante.

-¿Es verdad que las mujeres emigran antes?

-El estereotipo suele ser el contrario, pero a nivel estadístico, las mujeres son casi la mitad de quienes emigran. Las internas suelen ser migraciones muy feminizadas, porque en el rural hay muy pocas ofertas laborales para las mujeres.

-¿De verdad el covid está enviando a la gente al rural?

-No tengo datos, pero parece que algo sí, por lo que publican los medios. Hay concellos que están ganando población y el teletrabajo abre nuevas perspectivas. Miramos a la España vaciada con esperanza. Por suerte, algo nos estamos replanteando.

-Algo positivo para la pandemia.

-Mi generación no ha vivido ninguna guerra, nos hemos criado en una burbuja del consumo y ahora estamos descolocados porque no estamos acostumbrados a hacerle frente a la incertidumbre. Y eso nos limita la resiliencia.

-¿Cómo va a ser Galicia dentro de 40 años?

-¡Uf! ¡Si lo supiera!

-Proyecte sus conocimientos.

-Yo creo que va a ser una sociedad mucho más conectada, mucho más diversa y mucho más dinámica.

-¿Por qué eligió la sociología?

-En aquel momento fue una decision algo dificil, porque yo pensaba hacer Medicina. Pero de pronto dije que quería estudiar Sociologia. Entonces era una carrera que se pensaba que llevaba directamente al paro. Un amigo me decía: «¿Sociología, pero qué vas a hacer, contar los socios a la entrada de un club?». Todo aquello me hizo ser más reivindicativa y pensar que si quería estudiar eso, ¿por qué no iba a hacerlo?

-Y no fue al paro.

-No. Tuve trabajo desde el primer momento. Coincidió que abrieron muchas facultades por toda España y había oportunidades. Las siguientes generaciones, a partir del 2008, se han enfrentado a una carrera académica muy dura. Yo se lo recomiendo a la gente, que estudie lo que le gusta. A mí me salió bien.

-¿Celta o Dépor?

-No soy muy futbolera, pero si tengo que elegir uno, el Dépor, claro.

-¿Cocina?

-Sí, me gusta.

-¿Y qué le sale mejor, los callos o el caldo?

-No soy de guisos tradicionales, pero me gusta la cocina china; me gusta inventar.

-Encuentre cuatro palabras que la definan.

-Soy creativa, dinámica, positiva y trabajadora. Digo todo bueno pero... ¡ya que voy a salir en la prensa!, ja, ja.

-¿Con qué se entretiene?

-Me gusta mucho la danza, aunque ahora no tengo tiempo. También soy muy viajera.

-¿Tiene un lugar favorito?

-La Torre de Hércules y su entorno.

-Una canción.

-Alguna de Vinícius de Morais.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-Disfrutarla.