Los años que destrozaron a los Basterra-Porto

Así fueron las últimas horas de la madre de Asunta en el penal de Brieva. Con su muerte se esfuma la posibilidad de saber por qué mataron a la niña

Rosario Porto estaba muy sola. Era hija única, sus padres habían muerto, estaba divorciada del que fue su marido, Alfonso Basterra, y ambos asesinaron a su hija adoptiva, Asunta, por lo que no hay sucesores directos de la fortuna que heredó de sus acaudalados progenitores, el conocido abogado Francisco Porto Mella y la profesora universitaria Socorro Ortega Romero, que le dejaron una buena cantidad de dinero y propiedades inmobiliarias que podrían llegar a valer cerca de tres millones de euros. ¿A quién irán a parar tras su suicidio en la cárcel de Brieva? Depende de si hay o no testamento, algo que no se sabrá hasta que no hayan transcurrido al menos dos semanas desde el fallecimiento.

