Julián Hernández, de Siniestro Total: «Soy músico de rock. ¿A dónde puedo ir a estas alturas con semejante pedigrí?»

La Voz de Galicia mónica p. vilar

19/11/2020 05:00 h

Le sobran registros y palos que tocar, pero hay en Julián Hernández un estilo tan particular que lo convierte en el mejor representante de esa expresión «genio y figura». Solo preguntarle su fecha y lugar de nacimiento da pie a la primera ocurrencia. «Me falla la memoria. Algún testigo afirma que nací en la maternidad de O’Donnell (Madrid) tal que un 2 de julio de 1960. Pero vaya usted a saber», contesta.

Criado en Vigo, actualmente reside en la localidad coruñesa de Cambre. «En Vigo piensan que soy un traidor y en Cambre sospechan que soy un espía. Ambas cosas son ciertas», explica, junto a esos cuatro felinos con los que dice compartir la vivienda en la que pasó un confinamiento que le sirvió para «limpiar y apañar» sus guitarras. Ahora está enfrascado en hacer lo mismo con los libros de sus padres y en buscar una afición de invierno que sustituya al odiado sulfatado de tomates en su huerta que le ocupó el verano, mientras lee Tristram Shandy y poesía china del siglo VIII. «¡No es coña!», advierte.

En lo profesional, aunque sigue al frente de Siniestro Total y es ya el único de los miembros originales que queda en la banda, parece no tener proyectos a corto o medio plazo: «¿Está usted de coña? Soy músico de rock. ¿A dónde puedo ir a estas alturas con semejante pedigrí?», dice por toda respuesta.

Ese rock del que habla no es su única novia musical. Sus intereses extienden tentáculos que van desde la admiración por Public Enemy o Beastie Boys (cuya influencia le llevó a poner en marcha el grupo Def Con Dos junto con César Strawberry) hasta el disfrute de un concierto del Taller Atlántico Contemporáneo interpretando la 7.ª sinfonía de Bruckner. Eso sí, a través de Youtube, como manda la pandemia. «Va a pasar mucho tiempo antes de que se pueda ir a un concierto a la manera de la vieja normalidad; mejor no echarlos de menos. Protagonizarlos va a ser aún más complicado. Algo de lo que se libra la humanidad, sin duda», reflexiona. Y si se le pregunta si esta será la puntilla para la música como forma de ganarse la vida, recuerda que ese oficio, «precario por definición», ya ha vivido mil supuestas amenazas, desde la aparición de la radio hasta la piratería, y que no será el único que sufra en esta crisis. «Va a haber una debacle gigantesca en muchos otros sectores: los músicos no deberíamos creernos especiales», añade.

Él, mientras, quita hierro a la situación como siempre con humor y autoriza a que el 2020, con sus tribulaciones, se declare un año, obviamente, siniestro total. «Que lo declaren sin problemas: no vamos a cobrar derechos por ello. Ya estamos acostumbrados. ¿Que pierde la selección? Siniestro total. ¿Que se hunde la bolsa? Siniestro total. ¿Que explota una galaxia a años-luz? Siniestro total. Como dicen los Porretas: ¡joder, qué cruz!».

