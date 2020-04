La Xunta da por hecho que el AVE no llegará en el Xacobeo al comprobar el estado de las obras

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia pablo gonzález

redacción / la voz 17/04/2020 05:00 h

La imagen distribuida ayer por el ADIF con un convoy de carga sobre el viaducto de Requejo, en el límite entre las provincias de Ourense y Zamora, reavivó las críticas de la Xunta a la gestión de las obras del AVE por parte del ADIF, después de que el asunto pasara a un lógico segundo plano con la irrupción de la epidemia del COVID-16. La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, celebró ayer que finalmente se hayan reactivado los trabajos en el último tramo del nuevo acceso ferroviario entre Pedralba y Ourense, aunque se mostró preocupada por lo que muestra la imagen: solo está terminada la vía derecha y aún no se han desplegado los elementos de electrificación.

Ante esta situación, la Xunta da por hecho que el AVE no estará listo durante el Xacobeo 2021, no solo por los retrasos acumulados denunciados por el Gobierno gallego, sino por el efecto que tendrá la epidemia en el proyecto, que el Gobierno de Pedro Sánchez esperaba inaugurar en junio de ese año.

«O inicio das probas de carga evidencia que as obras non están terminadas e que aínda quedan moitos meses para que se finalicen. E que tamén quedan moitos meses para as probas de seguridade», declaró ayer Ethel Vázquez, quien recriminó al Gobierno central que asegurara «que as obras están pendentes de remates e practicamente finalizadas». «Nestas probas de carga -añadió- vemos que solo se están a realizar nos viadutos da vía dereita, que observamos que non teñen instalada a catenaria, e que hai unha vía esquerda que aínda está sen despregar».

La conselleira asegura que ve estas pruebas de carga «con preocupación», pues en su opinión acreditan «que a Xunta dicía a verdade cando alertaba da preocupación polo incumprimento dos prazos. E tamén evidencian que o AVE non vai estar para o Xacobeo 2021». Efectivamente, un informe de los técnicos del Gobierno gallego dictaminaba que el AVE no estaría en marcha hasta principios del 2022. El estudio, además, fue realizado antes del impacto de la epidemia y, por tanto, no tenía en cuenta estos nuevos retrasos. Ethel Vázquez denunció que la Xunta recibiera «insultos» por parte del Gobierno central por describir esta situación. En cualquier caso, la conselleira recordó que la prioridad del Ejecutivo de Feijoo es luchar contra el coronavirus, aunque compatibilizándolo con la reactivación de las obras para reducir el impacto económico de la crisis.

Por otra parte, diputados ourensanos del PP denunciaron «a falta de vontade» del Gobierno central para licitar la variante de alta velocidad de Ourense, una obra «comprometida» que consideran de gran importancia para reactivar la actividad económica ante la crisis.