Prisión permanente revisable para el Chicle por el crimen de Diana Quer

Redacción 17/12/2019 12:43 h

El sábado día 30 se conocía el veredicto del jurado popular: José Enrique Abuín es culpable de asesinato, privación de libertad y agresión sexual. Las cuatro mujeres y cinco hombres que formaban ese jurado secundaron de forma unánime esta forma los tres delitos propuestos por la Fiscalía y la acusación particular. Ahora, según acaba de comunicar el TSXG, la sentencia es de prisión permanente revisable para el autor confeso de la muerte de Diana Quer.

El delito que no consideró probado era el de violación, porque durante el proceso no se pudo acreditar que hubiese penetración, algo necesario con la ley actual para calificar el delito de violación. El jurado entendió además que Abuín Gey había colaborado en la localización del cuerpo de Diana de forma relevante, pero su participación no fue decisiva, como plasmó en su veredicto en este caso con cuatro votos en contra y cinco a favor. Se opusieron, en este caso por unanimidad, a la concesión de indulto y a la suspensión de la pena.

Según explica el TSXG, «es considerado culpable de un delito de asesinato con alevosía, cometido para ocultar otro delito y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual de la víctima, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de confesión».

El juez había devuelto un día antes, el viernes, el veredicto del jurado al encontrar contradicciones y errores formales. Por eso tuvieron que volver a reunirse para deliberar. El veredicto definitivo fue validado por el magistrado que preside el tribunal, Ángel Pantín, antes de su lectura pública.

La primera reacción de Juan Carlos Quer al conocer el texto fue acordarse de su hija: «Diana sonríe desde el cielo al saber que se le hace Justicia»; «La mujer ha dado un paso adelante», «ningún político va a poder silenciar este clamor popular». El abogado de la familia, por su parte, valoró el veredicto muy positivamente y agradeció el trabajo «magnífico» de la Fiscalía.

El juicio arrancó el 12 de noviembre, tras un retraso de dos semanas por problemas para formar el jurado, que durante 11 sesiones escuchó a peritos, policías, forenses, testigos y al acusado, Enrique Abuín Gey. Su abogada aprovechó su alegato para atacar la contaminación mediática que, según dijo, había rodeado al caso desde la investigación. «No me enfrento a una acusación que tiene que demostrar lo que dice, sino a una condena social de culpabilidad. (...) Se ha sembrado una sensación de culpabilidad de que es un asesino y un violador en serie».