Solo cuatro comunidades no tienen universidades privadas, que son ya el 40 % de la oferta

santiago / la voz 12/09/2019 05:00 h

Treinta y siete. Es el número total de universidades privadas que existen en España, repartidas por todas las comunidades a excepción de cuatro: Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura. Las últimas en incorporarse a una lista que supone ya el 40 % de la oferta de enseñanza superior en el país han sido tres en Madrid. El Gobierno autonómico aprobó hace unos meses la creación de tres nuevas universidades privadas desgajando centros que hasta ahora estaban adscritos a la Complutense y la Rey Juan Carlos.

La nueva universidad gallega -la primera privada de la comunidad, promovida por Abanca- sería la número 38 en una lista que incluye centros de larga trayectoria -la Universidad de Deusto y la de Comillas se fundaron en el siglo XIX- y que se concentra geográficamente en Madrid, con una decena de instituciones en funcionamiento o con su creación aprobada, seguida de Cataluña y Castilla y León, con cinco universidades privadas, y Valencia, que tiene cuatro.

También las hay de diferentes tamaños. La Universidad Fernando Pessoa de Canarias oferta menos de diez títulos de grado y la San Pablo CEU más de 65. Hay algunas orientadas específicamente a un área de conocimiento (la economía, las ciencias de la salud..) y otras que tienen un catálogo variado de estudios.

A pesar de estar prácticamente igualada con la oferta pública, compuesta hoy por 50 centros, representa apenas uno de cada cuatro grados que se imparten en España, según los datos del último informe del Observatorio del Sistema Universitario. Tiene una oferta menor y además se concentra en ciertas áreas de conocimiento. Así que es bastante difícil estudiar un grado de ciencias en la privada, ya que en el curso 2017-2018 eran apenas una veintena y suponían menos del 3 % de la oferta total en la enseñanza privada, que componían más de 700 titulaciones. El catálogo de estudios disponibles está vinculado sobre todo a las ciencias sociales, que suponen el 46 % de la oferta privada de España, seguida de las ingenierías y la arquitectura (20 %) y las ciencias de la salud (19 %).

La oferta crece un 65 %

Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y la sustitución de las licenciaturas por grados, la oferta de la enseñanza superior privada ha aumentado un 65 %, pasando de 439 carreras a un total de 724. Además, si uno de cada cinco grados de la universidad pública es una doble titulación, en el caso de la oferta privada el porcentaje se incrementa por encima del 40 %.

Las comunidades que más han aumentado su catálogo de titulaciones desde la implantación del Plan Bolonia son La Rioja, Madrid, Cataluña, Navarra y Cantabria. En La Rioja, Navarra y Cantabria el incremento se debe exclusivamente a la universidad privada.

Los rectores piden a la Administración la misma exigencia que con las públicas

El mismo nivel de exigencia que se les aplica a las universidades públicas. Es lo que ha requerido el rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, tras la publicación del anteproyecto de ley de creación de la universidad, un documento que sin embargo deja aún muchas incógnitas, como los títulos concretos que ofertará esta institución académica.

En la misma línea se expresó el rector de Vigo, Manuel Reigosa, que, tras insistir en que no se dispone de memoria de los títulos que se quieren impartir, matizó que «é preciso que a oferta sexa complementaria á xa existente na actualidade no SUG e non redundante» y que la universidad debe someterse a una «avaliación rigorosa», igual que las públicas.

«Sorprende un pouco que se abra este trámite de exposición pública sen que se dispoña nin do texto da memoria presentada nin dos informes que se mencionan na exposición de motivos», critica el rector de la USC, Antonio López, que incide en la argumentación de los otros dos rectores: «Cando se coñeza a memoria é preciso analizar con todo o rigor o cumprimento ou non dos requisitos esixidos pola normativa, e tamén valorar en que medida a nova iniciativa mellora ou non o sistema universitario galego».

La educación superior también estuvo ayer en la arena política. La portavoz de universidad del PSdeG, Concepción Burgo, acusó al Ejecutivo de «constrinxir ás universidades públicas» beneficiando la oferta de másteres privados tras rechazarse su propuesta de impulsar los posgrados y el portavoz de En Marea, Luís Villares calificó la publicación del anteproyecto de ley como un «certificado de defunción» del sistema público universitario.