La primera universidad privada de Galicia arrancará con cuatro grados y cuatro másteres repartidos entre dos ciudades

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia rubén santamarta

redacción / la voz 11/09/2019 05:00 h

La Xunta acaba de iniciar la tramitación oficial de la que será la primera universidad privada propia de Galicia, auspiciada por Abanca a través de su institución social Afundación. El Gobierno gallego acaba de sacar a exposición pública el anteproyecto de ley de la Universidad Intercontinental de la Empresa, que es como se llamará este centro de educación superior.

Tendrá su sede administrativa en Santiago, aunque la docencia se repartirá exclusivamente entre dos campus, interconectados, los de A Coruña y Vigo. Los estudios serán en los centros actuales de Instituto de Educación Superior Internacional de Empresa (Ieside), el el centro educación que ya tiene Afundación precisamente en esas ciudades y que sirve de germen de esta universidad.

Es la primera privada en Galicia porque, aunque funcionan ya otros centros de educación superior en la comunidad -Cesuga o Ieside- no pueden expedir títulos propios, y se tienen que vincular a otras universidades que sí tienen esa potestad. Por ejemplo, los de Ieside llevan el sello de la Universidade de Vigo. Los de Cesuga, en plena fase de crecimiento con la inversión de varios empresarios gallegos, los convalida la Universidad de San Jorge, en Zaragoza.

La intención de los promotores de Universidad Intercontinental de la Empresa es comenzar a operar en el curso 2020/2021, aunque admiten que la tramitación ahora iniciada puede retrasar ese calendario, porque no está ya en las manos de los promotores. Su actividad, necesariamente, tiene que estar vinculada al año escolar, es decir, al mes de septiembre. Si no pudiera entonces, tendría que retrasarse al siguiente curso. Su proyecto lo tendrá que aprobar el Consello de la Xunta.

Este centro tendrá que regirse por las normas que le marque la Consellería de Educación, como las tres universidades públicas que hay actualmente en la comunidad. Se regulará por una ley del 2013 que habilita al sistema universitario de Galicia la posibilidad de poner en marcha nuevos centros de este tipo, con títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio español.

Según el anteproyecto hecho público este martes, la universidad de Abanca -alentada por el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, muy buen conocedor del mundo universitario- iniciará su actividad con cuatro grados, cuatro másteres y dos programas de doctorado. Sus ramas de trabajo serán dos: ciencias sociales y jurídicas; e ingeniería y arquitectura. Es decir, titulaciones vinculadas a las enseñanzas que actualmente ya imparte Ieside, muy vinculadas al mundo empresarial y financiero. El mapa definitivo, sin embargo, no está perfilado, según fuentes de Afundación. Se concretará en la fase final del proceso. Se están evaluando propuestas a 5, 10 y 15 años, en función de las necesidades de mercado.

Becas propias

El centro tendrá su propio profesorado, el mismo sistema de admisión de alumnos que cualquier otra universidad, y deberá contar con «un sistema propio de bolsas e axudas ao estudio en consideración ao expediente académico do estudante, e as súas circunstancias persoais e familiares, para o que destinará o 15 % dos ingresos totais obtidos anualmente», según se recoge en ese anteproyecto. Lo que no detalla son los precios que tendrá por grado, y que serán la principal vía de financiación de la Universidad Intercontinental.

Los títulos actuales del grupo siguen vinculados a la Universidade de Vigo

El germen de esta nueva universidad está en el centro Ieside, especializado en másteres para el sector financiero y empresarial, con títulos expedidos por la Universidade de Vigo. Conocidas las intenciones de Afundación de montar esa universidad privada y competir así también con la pública de Vigo, esta decidió denunciar el convenio para su rescisión. Ese proceso está en trámite aún; no es firme. Y mientras, los alumnos que siguen cursando en Ieside, o lo que se matriculan aún ahora, siguen amparados por ese paraguas: sus estudios tendrán convalidación oficial por Vigo.