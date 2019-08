Nava Castro: «Nuestro desafío consiste en que no nos visiten solo en verano»

0

santiago / La voz 07/08/2019 05:00 h

La afluencia de turistas a Galicia mantuvo una línea ascendente desde el Xacobeo del 2010 hasta que empezó a perder fuelle el año pasado, con un descenso de la ocupación del 11 % durante la campaña estival. La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, le saca hierro a los datos en frío al remarcar que lo más importante es la rentabilidad y el valor añadido que genera cada visita.

-¿Qué expectativas hay para este verano?

-Son muy buenas, porque cuando hay una Semana Santa positiva, tenemos la esperanza de que el verano sea mejor, sobre todo teniendo en cuenta que en el primer semestre del año se produjo un incremento del 12 % en el número de visitantes.

-¿Apuesta entonces a que la campaña de verano se cierre con aumento de turistas?

-No, no apuesto nada, pero es muy satisfactorio ese incremento del 12 % y, más allá de eso, nuestro desafío consiste en que no nos visiten solo en verano, sino en cualquier otra época, para desestacionalizar la oferta y aumentar la rentabilidad turística a lo largo de todo el año.

-¿Se está avanzando en el objetivo de la desestacionalización?

-Claro que estamos avanzado, porque los meses en los que más está creciendo la actividad son los de fuera de temporada estival, y eso es a base de promocionar productos muy buenos, como el Camino de Santiago, pero también difundiendo nuestro termalismo, que se puede disfrutar todo el año, o el turismo enológico y las rutas del vino.

-¿Puede crecer el número de turistas de forma constante como ocurrió en los últimos años?

-De forma ilimitada nunca, porque tenemos la oferta que tenemos y un número de plazas determinado. Una vez que vimos que el Camino Francés mostraba cierta saturación, lo que hicimos fue presentar en el 2015 un plan director para hablar de otros itinerarios y tratar de diversificar.

-¿Y está dando resultados?

- Sí, claro que sí, lo estamos viendo en el Camino Portugués, donde la afluencia creció un 26 %, o en el Camino del Norte y el Primitivo, que también suben. Y cuando hablamos de limitar la actividad también me refiero a lo que hicimos en la playa das Catedrais, que se puede visitar en cualquier fecha del año pero disfrutándola de otra forma.

-¿Qué busca un viajero que llega a Galicia?

-Nos eligen sobre todo por la naturaleza, eso lo primero, pero también nos dicen que por la gastronomía, porque tenemos grandes productos de calidad, con más de 20 indicaciones geográficas protegidas, y somos el primer productor y consumidor de pescado y marisco.

-¿Afecta mucho la meteorología a la afluencia de visitantes?

-Aunque parezca que sí, que el mal tiempo puede truncar una campaña, lo cierto es que Galicia no tiene un turismo ligado solo al buen tiempo. Aquí la gente viene a descansar, a respirar, a poder dormir, comer bien y hacer rutas de senderismo, a disfrutar del clima pero sin sofocos.