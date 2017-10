Cuatro millones de euros hechos cenizas

O alcalde das Neves reclama un teléfono directo de emerxencias para os alcaldes sen ter que marcar o 112

O alcalde das Neves, Xosé Manuel Rodríguez (BNG), leva unha semana traballando case 20 horas ao día. Primeiro, para combater o lume, e, despois, para repoñer os servizos afectados nun concello que foi arrasado polos incendios. Aínda queda moito por facer e o Concello xa pediu a declaración de zona catastrófica.

-A maior parte do concello está queimado ¿canto ardeu?

-Non hai datos oficiais aínda, pero as primeiras estimacións feitas por unha empresa de medicións indican que o lume pasou por 5.300 hectáreas das 6.550 que ten As Neves.

-¿Teñen xa feita unha avaliación dos danos?

