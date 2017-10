Xosé Manuel Rodríguez: «Necesitamos un sistema de prevención real, que non existe»

0

23/10/2017

O alcalde das Neves, Xosé Manuel Rodríguez (BNG), leva unha semana traballando case 20 horas ao día. Primeiro, para combater o lume, e, despois, para repoñer os servizos afectados nun concello que foi arrasado polos incendios. Aínda queda moito por facer e o Concello xa pediu a declaración de zona catastrófica.

-A maior parte do concello está queimado ¿canto ardeu?

-Non hai datos oficiais aínda, pero as primeiras estimacións feitas por unha empresa de medicións indican que o lume pasou por 5.300 hectáreas das 6.550 que ten As Neves.

-¿Teñen xa feita unha avaliación dos danos?

-Estanse a recoller os datos. Temos un equipo de voluntarios que están indo casa por casa. Están traballando en diferentes aspectos para ter unha visión de conxunto.

-Parece que recibiron voluntarios ata de Madrid.

-Ese movemento é extraordinario. En situacións como estas é cando máis valoras o factor persoal e te dás de conta de que no entorno e fora hai xente que nos supera por goleada e que se entrega aos demais. Persoas que combateron o lume centímetro a centímetro, axudando aos veciños. Grazas a eles a traxedia non foi maior.

-É certo que os primeiros en chegar foron os bombeiros de Melgaço, en Portugal?

-Non é certo iso. Foron as brigadas e os servizos do 085. O que si nos estrañou foi que Medio Rural estivese ausente. O coordinador non veu ao posto de mando avanzado, onde estabamos a Garda Civil, o representante da delegación territorial da Xunta e outras autoridades. O secretario territorial, Ramón Pereiro, non podía crer que non estivese o coordinador, cando tiñamos un nivel 2, con risco para as vidas.

-Foi rápida a resposta?

-Dende logo hai que reducir o tempo de resposta para as emerxencias. Os alcaldes debemos ter un acceso a un teléfono directo e non ter que pasar polo 112. Necesitamos un sistema de prevención real, que non existe. A Xunta ten que organizar outro sistema.

-O seu municipio segue sen auga potable. Cando se restablecerá o servizo?

-Cremos que nesta próxima semana, pero primeiro teñen que estar correctos todos os parámetros das análises.

-Están traballando en repor o tendido eléctrico queimado. Hai luz xa en todo o municipio?

-Nas casas particulares si, pero moitos farois están queimados e falta alumeado público nas parroquias de Tortoreos, Liñares, Rubiós e Batalláns.

-O venres veu a As Neves o delegado da Xunta.

-Por fin, logo de cinco días, veu o delegado. O domingo tivemos ao vicepresidente e á conselleira, pero dende entón non tiñamos noticias da Xunta.

-Vanse tomar medidas efectivas para que non volva pasar isto?

-Tralas desgrazas, temos a oportunidade de reconstruír o pobo, sen volver equivocarnos, ordenando e equilibrando o territorio, e situando ben os hidrantes.

-É optimista?

-Coa axuda imos tratar de renacer, e imos conseguir saír adiante sen repetir os erros cometidos no pasado.