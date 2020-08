Vuelve el mejor Graham Greene con el «El revés de la trama»: el amor es elegir

View this post on Instagram

☀️ El calor del verano nos recuerda al sofocante ambiente en el que se desarrolla «El revés de la trama», de Graham Greene. ⁠⁠Así lo escribió también el periodista Diego Gándara: «El paisaje es, más que desolador, agobiante. No solo por el entorno natural, sino también por el clima que, en general, se vive en la colonia. Algo asfixiante que expresa el ahogo y el naufragio en el que todos están inmersos y del cual pretenden huir lo más pronto posible, especialmente, Louise, que sueña con otra vida en otro lugar.»⁠⁠📰 Os dejamos su reseña completa en el enlace de la bio.