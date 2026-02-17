Mueren cinco adolescentes en el incendio de un trastero en Manlleu, Barcelona

1/5 Despliegue policial tras el incendio en Manlleu (Barcelona) Siu Wu | EFE 2/5 Despliegue policial tras el incendio en Manlleu (Barcelona) Siu Wu | EFE 3/5 Despliegue policial tras el incendio en Manlleu (Barcelona) Siu Wu | EFE 4/5 Despliegue policial tras el incendio en Manlleu (Barcelona) Siu Wu | EFE 5/5 Despliegue policial tras el incendio en Manlleu (Barcelona) Siu Wu | EFE

Cinco adolescentes, varios de ellos menores de edad, han muerto esta madrugada en el incendio de un trastero habilitado como vivienda en la azotea de un edificio de Manlleu (Barcelona), según han informado los Bomberos de la Generalitat. El fuego, que ha causado heridas de carácter leve a otras cuatro personas, se ha originado por motivos que aún se desconocen en el trastero de un bloque de cinco alturas situado en la calle Montseny, del que las víctimas no han podido salir.

Varios residentes del inmueble llamaron al 112 sobre las nueve de la noche para avisar del incendio en el piso superior y la presencia de humo en la escalera. Hasta allí se desplazaron trece dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que al llegar encontraron el edificio totalmente desalojado. El fuego se dio por extinguido sobre las 21.41 y fue entonces cuando los efectivos de emergencia localizaron la primera víctima, una persona en situación de parada cardiorrespiratoria. Dentro del trastero, los bomberos encontraron cuatro víctimas más. Los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que activaron once ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico, no pudieron hacer nada por salvar sus vidas

En el incendio resultaron heridas de levedad otras cuatro personas: tres recibieron el alta después de ser atendidos por las ambulancias y la cuarta no quiso ser trasladada a ningún centro hospitalario. La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las causas del siniestro. Tres familias fueron realojadas en un hotel

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado «conmocionado» por el siniestro: «Mi sentido pésame a sus familiares y amistades. Deseo una rápida recuperación a las personas heridas», ha dicho en un mensaje en X recogida por Europa Press. Illa ha mostrado «todo» su apoyo al alcalde de la localidad Arnau Rovira y su agradecimiento a los servicios de emergencias por su labor.

El consistorio de Manlleu ha decretado 3 días de luto y las banderas ondearán a medio palo «en señal de respeto y recuerdo a las víctimas». Han convocado un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas este martes a las 19 horas frente al Ayuntamiento.