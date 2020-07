Luis Solano: «Obligando a leer el Lazarillo no se aficiona a la lectura a nadie»

0

MILA MENDEZ

23/07/2020

Asumió un compromiso el día que fundó Libros del Asteroide: sacar títulos que merezcan la pena. La editorial independiente que el vigués Luis Solano (Santiago de Compostela, 1972) creó en Barcelona cumple 15 años. Autores como Graham Greene (El final del affaire o El revés de la trama) y el español Chaves Nogales van unidos a este sello que sostiene que, «para que la gente lea, hay que darle buenos libros».

-Asteroide empezó como una editorial de rescates, de segundas oportunidades.

-Lo es. Al principio era prácticamente todo lo que hacíamos: publicar libros de la segunda mitad del siglo XX que por distintas razones no estaban en el mercado en castellano. A los cinco años empezamos a hacer más literatura contemporánea, que fue ganando el protagonismo.

-Su sueño lo llevó a Barcelona.

-Es la ciudad editorial del mundo hispanohablante. Aquí tienen su sede dos empresas que son responsables del 50 % de los libros que se publican en castellano en el mundo. Hay una tradición riquísima de impresores, ilustradores, maquetadores y traductores que hacen relativamente sencillo el trabajo. Es más fácil montar una editorial aquí que en Vigo o en A Coruña.

-¿La misión de un editor es hallar la fórmula para que se lea más?

-Lo que hace que la gente lea menos es la falta de tiempo y lo que más tiempo nos quita, lo que es más estúpido que nos quite tiempo, son las redes sociales.

-Entonces, ¿son la competencia?

-Tres cuartas partes del tiempo que pasamos en redes son tiempos absolutamente perdidos. Los editores tenemos que tener claro que los libros compiten no con otros libros, que también, sino que cuando tienes que convencer a un lector de que lea, lo tienes que convencer de que deje de hacer otra cosa. El problema de la lectura es que no se lee lo que gusta en la mayoría de los casos y a la gente le gusta que le cuenten cuentos. Instagram busca eso. Lo que tiene de pornográfico es que todo lo que sale ahí es solo la cara A de la realidad, lo bonito.

-Hay muchos traumas con los libros...

—Con la literatura pasa una cosa rara. La gente siente que tiene que acabarlo, aunque no le guste. Es masoquista, no tiene sentido perder diez horas en un libro malo. Hay que darle media hora, tres cuartos como muchísimo, para saberlo. Hay libros de sobra, publicar es barato, y la diferencia en la experiencia lectora entre un libro malo que puntuarías con un 7 y uno de 9 es abismal. Cuando la gente dice que no le gusta leer, lo que está diciendo es que no ha leído un buen libro.

-¿Peca de «buenismo» la crítica literaria?

-Hay cierto buenismo en determinados autores más consagrados, pero tiene poco sentido darle espacio a una crítica para despellejar un libro cuando se les dedica tan poco espacio en los medios. Apostaría por que los libros malos no se reseñen, salvo que sea un autor grande con un libro malo, que también hay que hacerlo.

-¿El adjetivo «clásico» atrae o ahuyenta?

—Si le dices a la gente que va a leer un clásico, igual no le apetece nada el tema. Hay que decirle que lo es al igual que Tiburón. A lo mejor no es el mejor adjetivo para hacer atractivo el libro. Lo sí sé es que no hay mejores libros que los clásicos.

-¿Qué papel juega el sistema educativo?

-Gran parte de lo poco que se lee tiene que ver con los desastrosos programas de lectura en primaria y secundaria en España. No puedes pretender que obligando a leer el Lazarillo de Tormes a un niño de la ESO se aficione a la lectura nadie. Los programas de creación de lectores deberían ir separados de los de literatura gallega o española, son cosas completamente distintas. Uno no se hace lector empezando a leer El Quijote, sino Harry Potter.

-¿Editará a algún autor gallego en breve?

-Fue un placer editar La catedral y el niño, de Blanco Amor, y las cosas que me hubieran gustado publicar ya están disponibles. Vamos leyendo lo que se publica en gallego, pero no acabamos de encontrar un autor, ojalá compremos algo pronto. Publicamos a dos o tres en castellano por año, incluyendo los latinoamericanos.