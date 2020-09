El primer logístico construido para Australia se despide de Ferrol

0

La Voz de Galicia Manuel Arroyo

Ferrol 02/09/2020 17:00 h

El primer buque logístico de los dos construidos en Navantia para la marina de Australia zarpó de Ferrol con rumbo al país de las antípodas. Tal y como estaba previsto, a las doce del mediodía, el AOR (Auxiliary Oiler Replenishment) Supply soltó la última estacha en el muelle número 9 del astillero ferrolano y enfiló la bocana de la ría escoltado por dos remolcadores. Comenzó así un viaje de unos 35 días de navegación hasta la base naval de Garden Island, cerca de la ciudad de Perth, en el estado de Australia Occidental, donde se completará la instalación de equipos y armamento para su entrega definitiva a la Real Marina Australiana el próximo mes de diciembre.

Ceremonia de despedida

Navantia ofició un breve acto de despedida debido a las restricciones por el covid-19. De hecho, la tripulación y los empleados de Navantia que realizan la travesía -entre ellos ocho trabajadores de la factoría de Ferrol y 20 miembros de la dotación militar del buque- permanecieron confinados desde el pasado viernes a bordo del buque y fueron sometidos a dos pruebas PCR para garantizar la seguridad sanitaria.

A la ceremonia asistieron cargos civiles y militares, y estuvo presidida por Gonzalo Mateo, director de Operaciones y Negocios de Navantia. También intervino el Agregado Naval de la embajada de Australia, Timothy Byles, en cuyo discurso destacó la cualidades del buque y deseó «buenos vientos y mar de popa» a la tripulación.

El director del astillero, Jorge Filgueira, tomó a continuación la palabra para poner en valor el trabajo de todos los implicados en el proceso constructivo: «Es su esfuerzo lo que nos ha traído hasta aquí», enfatizó. Un trabajo que, recordó Filgueira, tendrá ahora continuidad con la filial Navantia Australia, al hacerse cargo del apoyo al ciclo de vida de los dos buques por un período de cinco años.

El acto llegó a su fin con la entrega de un presente para el comandante del Supply, que el propio Filgueira entregó al jefe del buque a bordo por parte de Navantia, José Luis Bouza, quien enfundado en un buzo sanitario lo recogió al pie del muelle antes de retirar la escalera. Dentro del estuche de madera, la bandera de Australia y España sobre una placa conmemorativa del hito naval. Mientras la banda de música interpretó los himnos de ambos países, el Supply comenzó a alejarse del muelle donde queda aún en construcción, envuelto en andamios, su buque gemelo, el AOR Stalwart, cuya ejecución se encuentra ya muy avanzada.

Cuatro años de trabajo

Navantia firmó el contrato con la Commonwealth de Australia en mayo del 2016. Según el grupo público naval, la construcción «está suponiendo 1,5 millones de horas de trabajo por buque, así como 35.000 horas derivadas de la fabricación y suministro de motores principales, diésel generadores y reductoras, y otras 35.000 horas empleadas en el Sistema Integrado de Control de Plataforma, lo que está generando anualmente hasta la finalización del programa unos 1.800 ocupados directos e indirectos».

La botadura del Supply se celebró en noviembre del 2018. Tiene una eslora (largo) de 174 metros y una manga (ancho) de 23 metros, con una dotación de 130 marineros y una capacidad total de acomodación para 196 personas. Su función es el transporte de combustible, carga seca, agua, alimentos, municiones, equipos y repuestos para dar apoyo a las fuerzas navales. Según subrayó el representante de la embajada, tanto el Supply como el Stalwart «serán parte importante de la Marina de Australia» y trabajarán con Armadas vecinas.

Los comités de empresa anuncian movilizaciones ante la falta de encargos en el 2021

Los comités de empresa de Navantia Fene y Ferrol llevaron al muelle número 9 su demanda de carga de trabajo para las factorías de la ría. Los representantes sindicales se concentraron durante unos minutos antes del inicio del acto de despedida del Supply australiano. A su conclusión, los presidentes de los comités, Adela López y Javier Galán, trasladaron la preocupación de los trabajadores por el horizonte en vacío que se alcanzará cuando se marche el segundo buque logístico, «a finais de ano». Galán anunció próximas movilizaciones «para conseguir dunha vez por todas carga de traballo» de cara al 2021: «A propia empresa e o Goberno central están dicindo que vai haber inversións en Ferrol en torno a 4.000 millóns de euros. Eu creo que dalgunha maneira o que están dicindo é que aquí non pasa absolutamente nada, e non se está contando a verdade. É certo o das fragatas F-110, pero temos moitas dúbidas de que se inicien a comezos do ano 2022», criticó.

Adela López demandó un proyecto concreto de futuro para la planta fenesa, inmersa en la eólica marina: «Se se trata de diversificación industrial, que dea unha carga de traballo importante para a comarca, porque -apostilló- de momento estamos con carga de traballo, pero ninguén quita que de aquí o 2022, cando finalice a construcción para o parque de Saint Brieuc, estemos na mesma situación que se atopa agora Ferrol».

Por otra parte, Galán denunció la «falta de vontade» de la compañía para conseguir contratos para la división de Turbinas: «Que sexa unha vez máis unha fábrica e non un programa, como decidiu a última dirección corporativa», censuró.