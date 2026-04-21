La regularización empieza con largas colas

Varias personas hacen cola en las oficinas del padrón del Ayuntamiento de Valencia. Rober Solsona | EUROPAPRESS

Hoy somos país de recepción de quienes son lo que fuimos. Más de un millón de gallegos emigraron a América entre 1860 y 1930. En Argentina, Uruguay, Colombia y las Antillas aún se llama gallego a cualquier persona nacida en España o de ascendencia española, según la quinta acepción del Diccionario de la RAE. La parte por el todo; y aquella parte eran nuestros bisabuelos. Este viaje de vuelta, de oportunidades, de dignidad, de futuro, empezó ayer para 500.000 extranjeros —unos 10.000 en Galicia— que pueden acogerse a la última regularización extraordinaria de migrantes aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros. Largas colas, dudas, desinformación, y carpetas llenas de documentación y esperanza protagonizaron la primera jornada en la que podía presentarse la solicitud de forma presencial, tras pedir cita previa en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una página que ya recibió 42.790 peticiones telemáticas desde el pasado jueves, cuando se inició el plazo para esta modalidad, y hasta la medianoche del domingo.

Demoras de hasta una hora

Las citas se atendieron en 370 oficinas de Correos, 60 de la Seguridad Social y 5 de Extranjería, donde se produjeron fallos informáticos, «entre la caída total y el funcionamiento lento», y demoras de hasta una hora, según denunció CSIF, sindicato mayoritario en las Administraciones públicas. También reclamaron más medios personales y materiales CC.OO. y UGT, y este último sindicato le pidió, además, a la Fiscalía que investigue varias webs por traficar con citas para la regularización. Sin embargo, la ministra del ramo, Elma Saiz, señaló en RTVE que el proceso discurría con normalidad y que era «absolutamente dimensionado, perfectamente asumible», aunque reprochó los obstáculos puestos por algunos ayuntamientos y se mostró preocupada por el «boicot» ejercido por municipios gobernados por el PP.

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Desde Génova, el secretario general del PP, Miguel Tellado, advirtió del «caos» que, en su opinión, ha desatado esta regularización, con «colas kilométricas y oficinas colapsadas», y anunció que su partido presentará mociones en los consistorios para que se paralice este «disparate» porque los servicios públicos «no son infinitos». Le respondió la titular de Educación, Diana Morant: «Hay fuerzas políticas a las que les gustaría que todavía las personas migrantes trabajaran en B y tuvieran condiciones de infraderechos». La valenciana se mostró convencida de que la regularización «ayudará a mejorar nuestros servicios públicos trabajando, no a empeorarlos».

También el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, solicitó la «máxima colaboración institucional», y el de Agricultura, Luis Planas, destacó el apoyo de las organizaciones agrarias, las patronales y la Iglesia al proceso, e indicó que este beneficiará a unos 500.000 temporeros en España.

Desde Vox tacharon de «disparate» el real decreto ley, y avisaron de que lo recurrirán ante el Tribunal Supremo, y Junts criticó el «colapso» provocado por la regularización y la marginación del catalán en el proceso. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, recordó que regularizar es «dar dignidad a quien aporta riqueza, a quien ha decidido quedarse para integrarse», y el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, se marcó como objetivos agilizar la nacionalización de migrantes y cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros.

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Mientras el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y la Federación de Municipios de Madrid lamentaron la política migratoria de Pedro Sánchez, el Gobierno vasco apuntó que es «momento de cooperar y de que esto salga bien». El plazo de solicitudes estará abierto hasta el próximo 30 de junio.

Normalidad absoluta y escasa afluencia en la primera jornada de solicitud presencial en Galicia

Se estima que diez mil extranjeros residentes en Galicia, en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional —según cálculos de oenegés y asociaciones del tercer sector—, harán los trámites para conseguir una autorización de residencia y trabajo legal de un año. Los beneficiarios son aquellas personas que están en España desde antes del pasado 1 de enero y los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven cinco meses seguidos en el país cuando hagan el trámite y no tengan antecedentes penales. La solicitud presencial arrancó ayer con «total normalidad» y poca afluencia en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social en la comunidad, según los usuarios consultados. «La atención es supereficaz y rápida», valoró un joven peruano que tramitó la suya en la ciudad de A Coruña.

Besteiro: «É de xustiza»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, opinó que el proceso «é de xustiza e bo para Galicia», y lamentó que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «abrace o discurso da ultradereita» en inmigración.

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