Seis migrantes que regularizarán su situación en Galicia: «Queremos trabajar y esto es una esperanza muy grande»

C. Devesa, P. Rodríguez, M. Hermida A CORUÑA, VIGO, PONTEVEDRA / LA VOZ

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Blanca Arroyo, Elhoussein, Evelyn, Carolina Zapata, Isadora y Fernando.
Blanca Arroyo, Elhoussein, Evelyn, Carolina Zapata, Isadora y Fernando.

Son el mauritano Elhoussein, los brasileños Isadora y Fernando, la venezolana Evelyn, la colombiana Carolina Zapata y la peruana Blanca Arroyo

21 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Son seis historias de emigración, supervivencia y esperanza; son seis extranjeros de los más de 10.000 residentes en Galicia que prevén solicitar su regularización extraordinaria. Convalidar sus títulos académicos, trabajar con un contrato, poder pagar

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