Seis migrantes que regularizarán su situación en Galicia: «Queremos trabajar y esto es una esperanza muy grande»
A CORUÑA, VIGO, PONTEVEDRA / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Son el mauritano Elhoussein, los brasileños Isadora y Fernando, la venezolana Evelyn, la colombiana Carolina Zapata y la peruana Blanca Arroyo21 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Son seis historias de emigración, supervivencia y esperanza; son seis extranjeros de los más de 10.000 residentes en Galicia que prevén solicitar su regularización extraordinaria. Convalidar sus títulos académicos, trabajar con un contrato, poder pagar