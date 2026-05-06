Carmen García y Belén Rubio se disputarán en la segunda vuelta el rectorado de la Universidade de Vigo

Carmen García (a la izquierda) y Belén Rubio (a la derecha) se dieron ayer un apretón de manos tras conocer que pasarán a la segunda vuelta de las elecciones. Xoán Carlos Gil

Carmen García Mateo, la candidata de Nós Universidade, ganó ayer la primera vuelta de las elecciones a rectora de la Universidade de Vigo más ajustadas en años, ya que no se presentaban tres candidatos desde 1998. La ingeniera de Telecomunicaciones y catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones venció con más de un 40 % de los votos ponderados (no todos los sufragios valen igual). Como los apoyos recibidos no superan el 50 %, García competirá en una segunda cita electoral el próximo 15 de mayo contra Belén Rubio, de la lista H2040, quien alcanzó el 34 % de los sufragios. Estos resultados confirman que la Universidade de Vigo tendrá este año la primera rectora de su historia, ya que el tercer candidato, Jacobo Porteiro (ConSenso), obtuvo el 26 % de los votos ponderados.

«Claramente, a comunidade universitaria quere cambio», destacó Carmen García Mateo, que celebraba arropada por su equipo. La candidata de Nós Universidade se mostró muy satisfecha con los resultados obtenidos e incidió en que, ahora, «toca preparar esta segunda volta». «Falaremos con toda a xente, contaremos con todas as persoas porque, tal como di o noso logo, pois todas as persoas contan», continuó.

La victoria de García Mateo se cimentó en el voto de los PTXAS (Personal Técnico de Gestión y Administración de Servicios). Entre estos trabajadores, la candidata de Nós Universidade ganó con claridad con más del 60 % de los sufragios, una mayoría absoluta que marcó la diferencia en la tarde de ayer, ya que Rubio perdió por un voto entre el profesorado. García Mateo también se llevó la victoria entre los estudiantes y personal docente e investigador. «Agradezo moitísimo todo ese apoio. O persoal técnico de xestión, administración e servizos precisa de cambio e nós plantexamos ese cambio tan necesario. Así que contamos con ter ese mesmo apoio o día 15», destacó García Mateo.

Convencer a los votantes

Para Belén Rubio, la clave para la segunda vuelta esta en convencer a estos votantes. «Mañá imos facerlles unha proposta máis concreta e a ver se podemos remontar», explicó la actual vicerrectora de Investigación, que ayer estuvo acompañada durante la jornada electoral del actual rector, Manuel Reigosa. Rubio también apeló a «tender pontes» con la candidatura de Porteiro y sus votantes. «Un 25 % dos votos foron para el e aí temos que traballar. Podemos seguir explicando o noso modelo a moitas persoas de distintos colectivos, sobre todo co colectivo PDI [profesorado], que a diferenza de modelo non era tan acusada».

Por su parte, Porteiro, que ayer dejó el local donde seguía el escrutinio para felicitar a García Mateo y a Rubio, no se decantó por ninguna candidata. «Non teño que dicirlle a ningún dos meus votantes que é o que teñen que facer. Teñen que analizar os dous proxectos entre os que hai que decidir, facer a análise que fixeron para escoller o noso, e decidir. Eu non vou tomar ningún partido nela», zanjó el candidato de ConSenso. Ahora, los electores tendrán que decidir entre dos proyectos que confrontan entre el cambio y la continuidad.

Dos rectoras en Galicia

Carmen García Mateo puso el foco en «cambiar a forma en que nós gobernamos. Temos que gobernar dunha forma moito máis participativa cos centros docentes e os centros de investigación», mientras que Rubio incidió durante su campaña en mantener la línea del rectorado es aspectos que, bajo su criterio, estaban funcionando bien. Ambas candidatas destacaron también que una de ellas se convertirá en la primera rectora de la historia de la Universidade de Vigo. El sistema universitario gallego tendrá así dos rectoras, la de la UVigo y la de la USC.