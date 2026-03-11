Dos detenidos por ciberacosar a Belarra: «Muerte a todas las rojas y perroflautas»

Ione Belarra, portavoz de Podemos, en una sesión de control al Gobierno J. J. Guillén | EFE

La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a dos hombres -sin aparente relación entre sí- como presuntos autores de delitos de amenazas de muerte y ciberacoso dirigidos contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. La investigación, centrada en la actividad delictiva a través de la red social Instagram, se ha saldado con arrestos en las provincias de Toledo y Valencia, tras detectarse el «envío sistemático de mensajes de carácter intimidatorio y vejatorio hacia la parlamentaria».

Las investigaciones policiales se iniciaron a raíz de la denuncia interpuesta por la propia Belarra, lo que motivó la intervención de agentes especializados en ciberamenazas destinados en la Brigada Provincial de Información de Madrid. Según han informado fuentes del caso, el despliegue para localizar a los sospechosos requirió la colaboración de varias brigadas de información provinciales.

En la localidad de Toledo, los agentes procedieron a la detención de un hombre de nacionalidad española y 49 años de edad. El arrestado cuenta con un historial delictivo previo, con antecedentes policiales por delitos de robo y tentativa de homicidio. Por otro lado, la segunda detención se produjo en el municipio valenciano de Xirivella, donde fue capturado un hombre de 30 años sin antecedentes penales previos y con un trabajo estable.

Según detallan los investigadores, este último, el detenido en Valencia, habría remitido de forma continuada más de 300 mensajes con contenido vejatorio, intimidatorio y amenazante a la cuenta personal de la diputada en Instagram, donde la líder de la formación morada cuenta con 290.000 seguidores.

En el caso del detenido en Xirivella, los mensajes fueron, entre otros: «Muerte a todas las rojas y perroflautas», «ven, verás a patadas te matamos cerda», «muerte a ti y a todos los inmigrantes». Por su parte, el de Toledo, le escribió, entre otras lindezas: «El día que te vea por Madrid te meto un tiro en la cabeza feminazi comunista de mierda. No te gusta promover la violencia ???? Pues la vas a tener malparida hija puta.»

La operación contra los dos supuestos ciberacosadores de Belarra se ha conocido solo tres días después de que la eurodiputada de Podemos Irene Montero denunciase amenazas de muerte de una organización neonazi y pidiera protección al Ministerio de Interior.