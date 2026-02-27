Antelo, líder de Vox en Murcia: «Cuando alguien alcanza algo de notoriedad, lo toman como algo malo para el partido»

El hasta ahora presidente regional de Vox en Murcia, Jose Ángel Antelo, en una imagen de archivo EUROPA PRESS | EUROPA PRESS

«La lealtad no es lo mismo que la sumisión». Este fue el mensaje que el defenestrado líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, lanzó este viernes al presidente nacional del partido, Santiago Abascal, después de la maniobra realizada por la dirección estatal para arrebatarle el poder orgánico tras la dimisión en bloque de los cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP). En una entrevista en Onda Cero, Antelo admitió que ya se considera destituido y relató que algunos de los miembros del CEP que renunciaron le llamaron «entre lágrimas» para decirle que su decisión estaba motivada por presiones por parte de Madrid. «Es muy triste que estemos en estas cosas y no en lo importante», reflexionó el todavía portavoz en la Asamblea Regional, quien afirmó que su idea en este momento es mantener su escaño en la Cámara «y cumplir mis compromisos con los ciudadanos», aunque admite que «todas las opciones están encima de la mesa».

Antelo señaló que la operación que ha desembocado en su destitución responde a un patrón que en Vox «se lleva repitiendo a lo largo del tiempo». «Llega un momento que cuando alguien alcanza algo de notoriedad, lo toman como algo malo para el partido», señaló el expresidente provincial, quien reivindicó que durante su etapa al frente del partido en la Región «he apoyado siempre a Santiago Abascal». En ese sentido, recordó que la Región fue el único caso en el que «todos» los miembros de Vox que estaban en el Gobierno regional salieron del mismo cuando se adoptó la decisión de romper las coaliciones con el Partido Popular en julio de 2024.

Según su versión, la secretaria general adjunta de Vox nacional, Montserrat Lluis, le pidió el miércoles que dimitiera de sus responsabilidades orgánicas, a cambio de que fuera portavoz estatal de Deportes y candidato en las próximas elecciones autonómicas. Sin embargo, él entendió que no tenía motivos para presentar su renuncia y les planteó que, si querían prescindir de él como presidente, «que me cesaran». «Si yo hubiera cometido algún error, dimitiría, pero no he hecho nada malo», añadió. «Este tipo de movimientos son muy difíciles de explicar», continuó Antelo, quien ve «alejada de la realidad» la nota oficial del partido que apunta a una situación de falta de cohesión interna en la Región de Murcia. «Se pueden hacer mejor las cosas, incluso en la salida», concluyó.