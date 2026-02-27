Juanma Moreno pide que las negociaciones con Vox sean «cercanas al territorio»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de control al Ejecutivo autonómico este jueves. Julio Munoz | EFE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, destacó este jueves en la cadena Ser que las negociaciones entre el PP y Vox deben llevarse a cabo desde un prisma ligado a los asuntos de la comunidad. «Yo soy partidario de que las negociaciones se hagan en un nivel más cercano», destacó el jefe del Ejecutivo andaluz. Moreno valora positivamente los puntos sobre los que sustentó Génova los acuerdos autonómicos con el partido ultra. Estima que tratan genéricos y considera que son necesarios, porque estos futuros acuerdos serán [para él] la única vía para evitar una repetición electoral en Aragón y Extremadura, y deben «pasar por un orden».

Andalucía será, después de Castilla y León, la siguiente comunidad que tiene previsto pasar por las urnas. Moreno estimó en un foro de Abc que serán «semana arriba o abajo» de la fecha de las últimas, el 19 de junio. El PP andaluz logró 58 escaños, lo que le ha permitido gobernar en esta ocasión con mayoría absoluta y no depender de Vox. En la sesión de control al Gobierno autonómico, el presidente criticó con dureza al partido ultra por haberse manifestado en contra de las autonomías. «¿Ustedes quieren tener influencia en el poder para eliminar la autonomía de Andalucía, sí o no?», les preguntó el mandatario a los 14 diputados de este partido en el Hospital de las Cinco Llagas. Moreno Bonilla sacó este asunto a colación a solo dos días de celebrarse el día de Andalucía.

Negociación en Extremadura

Por otro lado, PP y Vox prosiguen sus negociaciones para conseguir un acuerdo que haga a María Guardiola presidenta de Extremadura. El portavoz del partido ultraconservador, Ángel Pelayo Gordillo, aseguró que las conversaciones se desarrollan «con discreción». La investidura de Guardiola será el próximo martes. Sin embargo, todavía hay desencuentros. Vox canceló una reunión prevista para este jueves, ya que consideró que los populares habían filtrado a la prensa su celebración.