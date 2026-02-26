La dirección de Vox en Murcia dimite en bloque para cesar a su presidente, el gallego José Ángel Antelo

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo VOX REGIÓN DE MURCIA | EUROPA PRESS

La dimisión en bloque de los cinco miembros del comité ejecutivo provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia acabó este jueves con el liderazgo del gallego José Ángel Antelo. En concreto, presentaron su renuncia la diputada nacional Lourdes Méndez (vicepresidenta), la edil lorquina Carmen Menduiña (secretaria), el parlamentario regional Antonio Martínez Nieto (Relaciones Institucionales), el teniente de alcalde de Molina Antonio Martínez (Intermunicipal) y la exdirectora general de la comunidad Aída Peñalver (organización territorial), producida en la tarde de este jueves, provocan que, en aplicación de los estatutos del partido, la dirección regional tenga que disolver el CEP y cesar a su presidente, que se ha quedado solo.

Ante esta situación de vacío de poder, la dirección nacional de Vox nombrará ahora a una gestora que asumirá las riendas del partido a partir de ahora, con el fin de resolver «una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos».

La relación entre José Ángel Antelo y la dirección nacional de Vox venía sufriendo deterioro en los últimos meses. En concreto, afirman estas fuentes que «las decisiones y el estilo de liderazgo» de Antelo «no solo ha paralizado durante meses el funcionamiento ordinario del CEP, sino que ha debilitado seriamente la implementación regional de Vox en la Región de Murcia». Ante esta situación de parálisis y división interna, desde la dirección nacional de Bambú han tomado cartas en el asunto «con carácter extraordinario».

Con este objetivo, la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluis, ha estado en varias ocasiones en Murcia, entrevistándose con distintos cargos orgánicos e institucionales. El miércoles comunicó al propio Antelo la decisión de prescindir de él como responsable del partido. Afirman estas fuentes que se le ofrecieron «vías de entendimiento», pero que el expresidente «ha forzado una ruptura al priorizar su interés personal». También se le reprocha falta de autocrítica.

Antelo asumió el liderazgo de Vox en el 2020, cuando fue designado por la ejecutiva estatal para dirigir la gestora que sustituyó al anterior equipo de Pascual Salvador. Más tarde, renovó la presidencia a través de los procesos internos y fue elegido candidato a la presidencia de la comunidad. Antelo, tras las elecciones autonómicas del 2023, cerró un pacto de Gobierno con el PP de López Miras. Fue vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio en la Región de Murcia hasta julio del año siguiente, cuando la cúpula nacional de Vox decidió abandonar los ejecutivos autonómicos porque el PP no rechazó la acogida de menores migrantes.

Precedente de crisis

El propio Antelo llegó a ser líder de Vox tras una nueva crisis en la delegación de Murcia. En el 2020, el partido expulsó a tres de sus cuatro diputados en la Cámara autonómica, después de que estos denunciaran contrataciones irregulares en la formación.

Las dudas en torno a Antelo, que es una persona próxima a otro referente de Vox en el alambre, Javier Ortega Smith, coincide con la negociación de los Presupuestos de la Región. El Gobierno del López Miras depende de Vox para aprobarlos.

La merma de confianza en Antelo causó críticas en otros ex de Vox que perdieron recientemente su influencia en el partido. «Alucinante. Parece que a Abascal le molestan todos aquellos que tienen personalidad y un perfil propio», escribió en X Juan García-Gallardo, prácticamente un homólogo del gallego en Castilla y León. Lideró a Vox en esta comunidad y fue también vicepresidente. «Felicidades a la cúpula de Vox», tuiteó irónicamente el exportavoz en el Congreso de la formación, Iván Espinosa de los Monteros. «Aún no han apagado el fuego que han creado con Ortega Smith y ya se están cargando a otro de los mejores candidatos del partido», añadió.