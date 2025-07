José Ángel Antelo, el santiagués que alienta a la ultraderecha en Torre Pacheco: «Decir la verdad nunca será delito de odio»

José Ángel Antelo, líder de Vox en Murcia. EUROPA PRESS

El presidente regional de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, será investigado por la Fiscalía tras las denuncias de PSOE, Izquierda Unida y Podemos al considerarle uno de los principales agitadores de los altercados en Torre Pacheco. Según estas formaciones, difunde bulos en redes sociales y vincula a los inmigrantes con la violencia y la delincuencia. Unos mensajes «de odio» que Antelo ve de otro modo. «Decir la verdad nunca será delito», se defendía el líder del partido verde en Murcia al referirse a declaraciones realizadas en su visita a la localidad durante el fin de semana, donde abogaba por «deportar a todos». «Dijimos que los españoles se iban a cansar de la inmigración ilegal, la misma que agrede ancianos en las calles —aludiendo a la paliza que inició los enfrentamientos—. No queremos gente así en nuestro país. No va a quedar ni uno».

Deportista gallego de élite

Es el discurso de un político que no es murciano y que antes de participar en mítines jugaba en una cancha de baloncesto. Y muy bien, por cierto. Antelo, gallego nacido en 1987, debe su residencia en Murcia a su última etapa deportiva, en la que militó en la Liga Endesa con el UCAM Murcia (entre 2012 y 2019). «Dejo el club de mi vida porque no puedo más», recogía La Voz en su adiós. Con 31 años, su tendón de Aquiles no dio para más. Antes, siendo cadete, destacó en la cantera del Real Madrid, logrando el título de campeón de España. Con la Selección júnior fue campeón de Europa. Cáceres, Zaragoza, León, Bilbao, Tenerife o Fuenlabrada fueron otros destinos del ala-pívot. Pero sus primeras canastas fueron en el Clube Baloncesto Noia, el equipo donde creció. Nacer nació, como tantos en la comarca noiesa de la época, en el antiguo Hospital Xeral de Santiago. Y su relación con Compostela y con Noia se mantuvo pese a la distancia. Cada verano hasta 2019, en su villa natal, se celebraba el Campus José Ángel Antelo, en el que figuraba como estrella invitada para regocijo de las y los jóvenes que podían compartir tiempo con el jugador.

El pívot noiés también fue en 2011, cuando jugaba con el Cáceres en LEB Oro, estrella invitada al Campus Peleteiro, evento veraniego en el conocido colegio compostelano que reúne en cada temporada estival a decenas de chavales.

Del aro a la vicepresidencia

Presidente de Vox en Murcia desde septiembre de 2020, ya era por entonces concejal en Ayuntamiento de la capital. Tras las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 2023, se convirtió no solo en diputado. Dado que el popular Fernando López Miras no consiguió la mayoría absoluta y echó mano de los votos de Vox para su investidura, Antelo fue vicepresidente. Aunque por poco tiempo. En julio de 2024 se rompió el pacto de gobierno, precisamente por motivos muy semejantes a por los que ahora le investiga la Fiscalía. El líder de la formación de ultraderecha acusó al PP de ser «responsable» de incumplir los acuerdos en materia de lucha contra la «inmigración ilegal». La mecha que provocó que Miras pasase a gobernar en solitario fue la acogida de menores migrantes, algo que el Partido Popular aceptó por parte del Gobierno central al ser «un procedimiento habitual» y al que «obliga la ley».

Devolución forzosa de menores inmigrantes

José Ángel Antelo lleva años defendiendo la máxima de que «la inmigración ilegal es sinónimo de delincuencia». Pide «mano dura» en sus discursos públicos contra este colectivo. El pasado viernes defendía la necesidad de una inmigración legal «que se adapte, respete y entienda» los valores culturales de España. Sobre los menores migrantes no acompañados, ha apelado a la «responsabilidad y humanidad» para devolverlos forzosamente a sus países de origen. «Lo primero que hay que hacer son pruebas periciales para determinar la edad real de esos inmigrantes», se expresó en rueda de prensa, echando mano de una peculiar comparación: «Nadie entendería que un niño noruego estuviera perdido por aquí alejado de los suyos». Según Antelo, cuando Vox gobierne en Murcia, serán deportados los migrantes irregulares y «los legales que vengan a asesinar, violar o delinquir».