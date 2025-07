Agentes de la Guardia Civil impiden la manifestación ultra en Torre Pacheco

Varias personas, en el inicio de la manifestación que después fue disuelta por la Guardia Civil. Edu Botella | EUROPAPRESS

La primera de las tres manifestaciones antiinmigración previstas en Torre Pacheco no se celebró en la noche del martes. A las ocho de la tarde, cuando los grupos ultras se habían citado a las puertas del Ayuntamiento, la Guardia Civil «invitó» a decenas de asistentes a abandonar la zona para evitar nuevos altercados. La protesta, convocada en redes bajo el lema «Solo el pueblo salva al pueblo», fue motivo suficiente para elevar la presencia policial en el municipio murciano, donde más de un centenar de agentes de grupos especiales velaban por la seguridad. De hecho, al amparo de nuevos controles en los accesos a Torre Pacheco —para identificar a los conductores e impedir la entrada de armas—, cuando cayó el sol no se habían producido incidentes significativos.

Eso sí, en Mataró, Barcelona, el instituto armado detuvo a un presunto líder del movimiento supremacista xenófobo Deport Them Now, que incitó la semana pasada en redes a organizar una «cacería» contra el colectivo magrebí en la localidad murciana. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron en arresto de C. L. F., que ejercía labores de dirección dentro del movimiento y que está siendo investigado por un delito de incitación al odio. Paralelamente, el canal de Telegram utilizado por el grupo ultra fue cerrado.

En el plano legal, los disturbios de las jornadas pasadas apuntaban directamente a Vox. La Fiscalía Superior de la Región de Murcia abrió este martes diligencias para valorar si existen indicios de delito de odio por parte de José Ángel Antelo, líder del partido ultraconservador en la comunidad, a quien otras formaciones acusan de haber instigado la violencia. Concretamente, la investigación se inició tras las denuncias del PSOE, Izquierda Unida y Podemos.

Antelo pronunció un discurso el sábado en Torre Pacheco en el que vinculó la inmigración ilegal con la delincuencia y abogó por «deportar a todos». «Advertimos de lo que iba a pasar, que los españoles se iban a cansar de seguir pagando esa inmigración ilegal que, en muchos casos, es la misma que agrede a nuestros ancianos en las calles, la misma que agrede a los homosexuales y viola a nuestras hijas», remarcó durante su visita al municipio. «No queremos gente así en nuestro país. Los vamos a deportar a todos. No va a quedar ni uno», añadió.

El peligro de posibles réplicas

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, acusó a los de Santiago Abascal de «chapotear» e «incitar al odio», a la par que advirtió de que el horror vivido en Torre Pacheco podría replicarse en otras ciudades españolas con alta presencia de inmigrantes. Ese es el riesgo «cuando señalas a un colectivo de personas e inoculas miedo», aseveró. Entretanto, Alberto Núñez Feijoo trata de marcar distancias con Vox y cuestiona la actuación del Gobierno en la localidad murciana. El presidente popular acusa a los socialistas de renunciar «a ejercer la autoridad del Estado» y de usar los disturbios «para tapar sus cesiones al separatismo y su corrupción». También afeó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que viajara el domingo a Londres para asistir a la final de Wimbledon en vez de «hacer su trabajo».

A última hora del día, tres de los 13 detenidos —14 contando al líder de Deport Them Now— fueron puestos a disposición judicial y quedaron en libertad provisional, con las condiciones de comparecer en el tribunal de instancia de San Javier cada 15 días, no tener ni portar armas y no acudir ni residir en el término municipal de Torre Pacheco.

Deport Them Now, el grupo ultra que llama a una «cacería» de inmigrantes

El origen de Deport Them Now (DTN) es reciente. Las fuerzas de seguridad tienen constancia de su existencia solo desde principios de este año y es en mayo cuando este grupo se dio a conocer públicamente al acudir algunos de sus miembros al Remigration Summit 25, la denominada primera cumbre para la «remigración [deportación]», organizada en la ciudad italiana de Gallarate, cerca de Milán, por el ultra Andrea Ballarati.

Las fuerzas de seguridad ya sabían de su existencia por Telegram, donde este grupo tiene un canal activo desde el que difunde proclamas contra los migrantes y promueve la deportación de extranjeros impulsada por formaciones políticas de extrema derecha de diversos países europeos.

Entre ellos está España, donde los dirigentes de Vox Rocío de Meer y Samuel Guido Princesa emplearon ese mismo término, remigración, para pedir la repatriación de millones de inmigrantes.

Una veintena de jóvenes

Las fuentes consultadas aseguran a Efe que, en España, Deport Them Now —literalmente «Deportadlos ahora»— cuenta con un reducido grupo de menos de veinte jóvenes que se ha hecho notar a través de sus mensajes en Telegram, con proclamas «graves» pero sin gran poder de convocatoria. Este grupúsculo ultra estaría asentado por la zona de Sabadell (Barcelona), a unos 40 kilómetros de Mataró, donde este martes fue detenido C. L. F., quien según la Guardia Civil ejercería labores de dirección dentro del citado movimiento y a quien se investiga por su presunta participación en un delito de incitación al odio.