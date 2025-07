Cinco jóvenes agreden a un anciano en Murcia no para robarle, sino «por diversión»

Domingo, tras ser agredido la mañana del miércoles en Torre Pacheco por un grupo de jóvenes. VAMOS A VER | TELECINCO

Domingo, vecino de 70 años de Torre Pacheco, en Murcia, salió como cada mañana de verano a pasear por el pueblo a primera hora para ver el amanecer. El pasado miércoles, sin embargo, su salida iba a tener graves consecuencias. A las seis de la mañana, a la altura del cementerio de localidad, después de toparse con un grupo de jóvenes, estos se abalanzaron sobre él para darle una paliza. «Primero vi a uno con un móvil, después vi a otro dando saltos y gritándome, a lo lejos vi a otro y ya solo me acuerdo de que uno se me echó encima, me golpeó en el aire, caí y después puñetazos y patadas», ha relatado el hombre sobre lo ocurrido en magazines televisivos matinales.

El septuagenario, que ha denunciado lo ocurrido, se muestra sorprendido porque la única finalidad del ataque era hacerle daño, no robarle o pedirle algo: «No me preguntaron ni la hora, de hecho solo llevaba el reloj —que luce intacto en su muñeca— y las llaves de casa, solo me pegaron por diversión». La Guardia Civil ya está investigando lo ocurrido y no se descarta ninguna hipótesis. Domingo, en sus declaraciones, asegura que «eran marroquíes, no les entendía al hablar». El programa Vamos a ver, de Telecinco, y diferentes diarios locales también especulan con la posibilidad de que la paliza esté relacionada con «algún reto viral».

Al parecer, lo único acreditado por el momento es que el grupo de cinco jóvenes implicados en la agresión no era la primera vez que actuaban de ese modo en la misma localidad, grabando sus ataques para después compartirlos en internet. De hecho, el vídeo de la paliza a Domingo, es fácil encontrarlo subido en diferentes perfiles en las redes sociales.

La muestra de los golpes es claramente visible en la cara de este señor, repleta de moratones y con un derrame de sangre en su ojo derecho. «Tengo respeto porque puede pasar otra vez», dice con el miedo aún en el cuerpo.

El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, además de expresar su solidaridad con la víctima, ha pedido a la Delegación del Gobierno en Murcia «un aumento significativo de la plantilla de Guardia Civil» en el municipio. A juicio del regidor los agentes que prestan servicio en la zona son «insuficientes» para los más de 40.000 habitantes censados y la reiteración de ataques semejantes al ocurrido con Domingo. «La solución a esto no está en manos de la Policía Local, ni del Ayuntamiento, ni del Gobierno Regional, sino de los legisladores que están en Madrid», recogen medios murcianos su malestar.