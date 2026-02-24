Feijoo coge las riendas de la negociación con Vox en Aragón y Extremadura

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes tras la reunión del comité de dirección de la formación. Kiko Huesca | EFE

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, anunció este lunes que la dirección nacional se implicará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón para «facilitar los acuerdos» y evitar una «repetición electoral». En una rueda de prensa en la sede del partido después del comité de dirección, que presidió Alberto Núñez Feijoo, Gamarra señaló —tras reunirse con sus barones territoriales María Guardiola y Jorge Azcón— los tres objetivos que han llevado a la cúpula del PP a implicarse en la negociación con Santiago Abascal: en primer lugar, «contribuir al acuerdo»; en segundo lugar, que este se ajuste «al marco fijado a nivel nacional»; y por último, garantizar que los acuerdos sean coherentes entre sí.

Minutos antes, la dirección de Vox había anunciado un acuerdo con el PP para resetear las negociaciones desde cero. El secretario general, Ignacio Garriga, apuntó que pactarán la conformación de gobiernos de coalición en esas dos comunidades en dos fases: primero, acordarán medidas «concretas, claras y conocidas», y un programa de gobierno, y luego, se ocuparán de los puestos. Cabe recordar que Guardiola debe afrontar la primera sesión de investidura el 3 y 4 de marzo. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, advirtió de que no facilitará estas investiduras para luego «dejar hacer y deshacer» al PP.

A media tarde de este lunes, el PP hizo público un decálogo, denominado Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables en la España autonómica, en el que exige a los de Abascal «el compromiso de aprobar cuatro presupuestos consecutivos para garantizar la legislatura» en cada región. El objetivo es asegurar la estabilidad institucional y evitar el «chantaje parlamentario».

Campaña en Castilla y León

Mientras, el candidato a la reelección en la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, estará respaldado por Feijoo en dos «grandes actos» organizados en la campaña para las elecciones del 15 de marzo bajo el lema Aquí, certezas. También los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy participarán en actos programados por el PP regional dentro de una campaña que será clausurada el 13 de marzo en Valladolid.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, apoyará al candidato socialista Carlos Martínez y abrirá la campaña el 26 de febrero en Burgos, estará en un acto central con mujeres el 7 de marzo en Soria, y en el cierre, el día 13 en Valladolid. Una encuesta de Sigma Dos para El Mundo augura que el PP ganaría 4,4 puntos respecto al 2022; Vox retrocedería 0,8 y el PSOE se mantendría igual.