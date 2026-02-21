El PP asume que Vox intenta «achicharrar» a Guardiola con una negociación al límite

María Guardiola celebra su victoria en las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre.

Contra viento y marea, María Guardiola se presentará el 3 de marzo para ser investida presidenta de la Junta de Extremadura a pesar de que, a diez días, sigue sin contar con los apoyos necesarios para lograrlo y sin visos de conseguirlos. La candidata del PP necesitaría el «sí» de Vox en primera votación o su abstención en la segunda, pero la negociación con la formación de Abascal, con la que sostiene un duro enfrentamiento desde las autonómicas del 2023, está completamente bloqueada y el acuerdo más lejos que nunca.

En el PP asumen que no será posible encarrilar un acuerdo con la derecha radical hasta que pasen las elecciones en Castilla y León del 15 de marzo, aunque, en ningún caso, será un camino de rosas. Iniciada la cuenta atrás con la investidura fallida de Guardiola, la presidenta en funciones tiene dos meses, hasta el 3 de mayo, para sellar un pacto y no repetir elecciones. Mismo tope tiene Jorge Azcón en Aragón, aunque en su caso las negociaciones avanzan a buen ritmo. «A María la quieren quemar políticamente», apunta un presidente autonómico. «Buscan achicharrarla», corrobora un miembro de la dirección nacional.

Tres reuniones infructuosas

De poco o nada han servido las tres reuniones que Guardiola ha mantenido con los representantes de Vox. Ambas partes se culpan de dinamitar el entendimiento y trasladan que la hostilidad podría cronificarse hasta mayo. Los voxistas dejan abiertos todos los escenarios, incluido el de pedir la cabeza de Guardiola. Una advertencia que lanzó Abascal en campaña y a la que recurrió de nuevo este jueves tras culpar a la mandataria autonómica del bloqueo. «Si no acepta el cambio de rumbo, igual hay otra persona que lo acepte», deslizó el líder ultraderechista.

El aviso no ha sentado bien en el PP, donde recuerdan que Guardiola consiguió el 43 % del voto el 21 de diciembre y no se puede ir «contra la voluntad de los extremeños». Recuerdan que Juanma Moreno, con casi un porcentaje similar, tiene mayoría absoluta en Andalucía. «Dudo que a alguien se le ocurra pedir la cabeza de alguien cuando ha sacado un 43 %, ha duplicado al segundo y casi triplicado al tercero», respondió a Vox la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

En la cúpula del PP descartan que Núñez Feijoo vaya a acceder a las pretensiones de Abascal e insisten en que el acuerdo debe guardar «proporcionalidad» con el resultado de las urnas por más que la derecha radical haya doblado su resultado con respecto a mayo del 2023. La sensación extendida en las filas populares es que Vox ha fijado condiciones imposibles para hacer naufragar la investidura y forzar una repetición electoral. Por eso, en Génova creen que su dirigente tiene que mantener la calma y «dejar de dar titulares» un día tras otro.