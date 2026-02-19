Dos sindicatos policiales insisten en que llevan meses pidiendo dimisiones en Interior

Protesta del CEP en Ferrol CESAR TOIMIL

La denuncia contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, agrava las críticas de dos sindicatos policiales (Jupol y CEP), que llevan años pidiendo la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska por la falta de mejoras salariales y agravios comparativos con las policías autonómicas. El sindicato Jupol muestra la postura más beligerante y convoca una protesta para el lunes 23 ante el Ministerio del Interior. Exigen la dimisión inmediata de Marlaska y la del director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras. Su argumento central es la «responsabilidad política directa» en la gestión de la crisis derivada de la querella por presunta agresión sexual contra una compañera, inspectora del cuerpo.

La Confederación Española de Policía (CEP) se manifiesta al día siguiente, el martes 24 de febrero. La CEP vincula directamente la suerte del ministro a la del DAO, criticando que este último fuera «premiado» con la extensión de su servicio activo tras la edad de jubilación. En el extremo opuesto se sitúa el Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario entre los mandos y la escala ejecutiva. El SPP apela a la «prudencia y la serenidad», desmarcándose de las protestas inmediatas. Defiende el derecho a la presunción de inocencia, y califica de prematuro cualquier juicio paralelo.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) enfatiza la importancia de la rápida dimisión del jefe denunciado y, ante las críticas de otros sindicatos policiales, recuerda que pedir prudencia para no dañar más a la institución no significa «estar callados».