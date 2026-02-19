Interior apartó del servicio a la víctima pero no actuó contra el exjefe de la Policía Nacional pese a los indicios de acoso

Melchor Saiz-Pardo, M. Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Fernando Grande Marlaska y José Ángel González, en una imagen de archivo
Fernando Grande Marlaska y José Ángel González, en una imagen de archivo Ep

El día que la agente se incorporó a su nuevo destino en la dirección general, junto a su presunto violador, fue enviada a «apoyo psicosocial» por la nueva jefa de la policía tras recibir una llamada de González

19 feb 2026 . Actualizado a las 13:01 h.

Los supuestos protocolos para evitar y detectar agresiones sexuales no funcionaron. Y eso que todo habría sucedido, presuntamente, en el epicentro de la Policía Nacional, en escenarios muy cercanos al Ministerio del Interior, donde, en teoría,

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€