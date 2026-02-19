Interior apartó del servicio a la víctima pero no actuó contra el exjefe de la Policía Nacional pese a los indicios de acoso
MADRID / COLPISA
El día que la agente se incorporó a su nuevo destino en la dirección general, junto a su presunto violador, fue enviada a «apoyo psicosocial» por la nueva jefa de la policía tras recibir una llamada de González19 feb 2026 . Actualizado a las 13:01 h.
Los supuestos protocolos para evitar y detectar agresiones sexuales no funcionaron. Y eso que todo habría sucedido, presuntamente, en el epicentro de la Policía Nacional, en escenarios muy cercanos al Ministerio del Interior, donde, en teoría,