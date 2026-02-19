Interior pone protección a la víctima del exjefe de la Policía Nacional tras filtrarse su identidad en foros policiales
MADRID / COLPISA
La nueva máxima responsable del cuerpo se puso en contacto este jueves con la denunciante para ofrecerle escolta y esta aceptó19 feb 2026 . Actualizado a las 12:15 h.
La agente que ha denunciado por violación al ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional tendrá desde hoy escolta policial. Según informó este jueves el Ministerio del Interior, la nueva DAO interina, la comisaria