Interior pone protección a la víctima del exjefe de la Policía Nacional tras filtrarse su identidad en foros policiales

Mateo Balín MADRID / COLPISA

A la izquierda, José Ángel González, denunciado por agresión sexual a su llegada a su domicilio
La nueva máxima responsable del cuerpo se puso en contacto este jueves con la denunciante para ofrecerle escolta y esta aceptó

19 feb 2026 . Actualizado a las 12:15 h.

La agente que ha denunciado por violación al ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional tendrá desde hoy escolta policial. Según informó este jueves el Ministerio del Interior, la nueva DAO interina, la comisaria

