Interior pone protección a la víctima del exjefe de la Policía Nacional tras filtrarse su identidad en foros policiales

A la izquierda, José Ángel González, denunciado por agresión sexual a su llegada a su domicilio SERGIO PEREZ | EFE

La agente que ha denunciado por violación al ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional tendrá desde hoy escolta policial. Según informó este jueves el Ministerio del Interior, la nueva DAO interina, la comisaria