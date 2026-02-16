El PP apercibe a Guardiola en su negociación con Vox: «Sobra ruido y falta trabajo serio»

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, tras el comité de dirección del PP Chema Moya | EFE

A la dirección nacional del PP no le gusta el ruido que reina en la negociación abierta entre María Guardiola y Vox en Extremadura que va camino de convertirse en un nuevo culebrón como el de hace dos años y medio tras los comicios de 2023. Un continuo tira y afloja, con mensajes cruzados, cuando no exabruptos, que alejan cada vez más el acuerdo y tensionan una relación ya de por si complicada, y todo a las puertas de una nueva campaña electoral en Castilla y León, donde los populares tratarán de desgastar nuevamente en las urnas a Pedro Sánchez. «En estas negociaciones sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa», afirmó este lunes la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, tras el comité de dirección del partido.

Un tirón de orejas en toda regla a su dirigente territorial el mismo día en que esta concedió una entrevista a Ok Diario en la que afirma que el feminismo que defiende «es el que defiende Vox» y donde insiste en que son más cosas las que unen a ambos partidos que las que les separan. En la cúpula del PP tienen claro que Guardiola y Vox están condenados a entenderse para dar un Gobierno «estable» a Extremadura y, por eso, hacen un llamamiento a la «discreción» por ambas partes para desbloquear el camino al acuerdo, después de que la formación de Santiago Abascal haya avanzado su intención de votar en contra a la investidura de la candidata popular el próximo 3 de marzo. «Hay que hacer menos ruido en los medios -reprendió Fúnez- y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación con discreción, para dar un Gobierno estable».

Desde el partido que dirige Alberto Núñez Feijoo insisten en la necesidad de bajar el suflé y apelan a la «responsabilidad» para evitar a toda costa una repetición electoral. Y eso incluye a la propia Guardiola por unas declaraciones que no han sentado nada bien en Génova aunque se interpreten como un gesto de acercamiento hacia la derecha radical. «Tenemos que mantenernos en la discreción. Más silencio y sobran titulares. Hay que dedicarse al trabajo», remarcan en la dirección nacional.