Guardiola: «El feminismo que defiendo es el que defiende Vox»

La candidata del PP, María Guardiola, en el momento de depositar su voto el día de las elecciones en Extremadura EDUARDO VILLANUEVA

«El feminismo que defiendo es el que defiende Vox», afirma la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola. Insiste en que el acuerdo con la formación de Abascal es factible, que son más