Guardiola: «El feminismo que defiendo es el que defiende Vox»

A. B. Hernández CÁCERES / COLPISA

La candidata del PP, María Guardiola, en el momento de depositar su voto el día de las elecciones en Extremadura
Insiste en que su prioridad es pactar con el partido de Abascal y que una repetición electoral en Extremadura sería «una pérdida de tiempo»

16 feb 2026 . Actualizado a las 13:16 h.

«El feminismo que defiendo es el que defiende Vox», afirma la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola. Insiste en que el acuerdo con la formación de Abascal es factible, que son más

