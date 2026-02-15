Rescatan a cuatro personas aisladas por el temporal en Extremadura durante seis días

En la Comunidad Valenciana se registraron decenas de caídas de árboles EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Los fenómenos meteorológicos extremos volvieron a generar peligros este sábado que han movilizado a los servicios de emergencia. En Extremadura, un equipo acuático de la Cruz Roja y la Guardia Civil lograba, al fin, rescatar a cuatro personas y a sus dos mascotas, que permanecían aisladas desde hacía seis días en una zona de parcelas cerca de La Garrovilla (Badajoz), debido a la crecida del río Guadiana. Durante casi una semana esta familia se había refugiado en las plantas superiores de sus viviendas hasta que llegaron los rescatadores esta mañana. Soria fue otro de los lugares en los que hubo problemas: al cierre de esta edición, en la localidad de San Esteban de Gormaz las autoridades calificaban de muy preocupante la posibilidad de un desbordamiento del río Duero. El aumento incontrolado del caudal obligó a confinar tres pedanías y al desalojo de 30 viviendas y no descartaban evacuar a un millar de personas.

Crecida del río en San Esteban de Gormaz Concha Ortega Oroz | EUROPAPRESS

Alerta roja en Castellón

La Comunidad Valenciana se enfrenta a una situación de alerta roja y naranja debido a un temporal de viento con rachas de carácter huracanado. Este sábado se registraron picos de 121 kilómetros por hora en Fredes (Castellón) y de 102 en el aeropuerto de Valencia, lo que ha generado una carga de trabajo crítica para los servicios de emergencia: el teléfono 112 ha gestionado más de 430 incidentes y los cuerpos de bomberos han realizado centenares de intervenciones en las tres provincias para mitigar los daños.

Además, la dirección de comunicación de Renfe suspendió el servicio ferroviario de larga y media distancia entre Valencia y Cataluña debido a las condiciones meteorológicas: los trenes Euromed e Intercity que circulan por ese corredor se encuentran suprimidos y no se ha establecido ningún servicio alternativo. Tampoco circularon tres servicios de alta velocidad en el tramo entre Valencia y Castellón. Otros dos sufrieron grandes retrasos por la caída de árboles. La DGT limitó la velocidad máxima en las carreteras castellonenses a 80 kilómetros por hora por el viento que sopla en Castellón que derribó carteles y árboles.

El fuerte viento que sopla en Castellón durante este sábado provocó la caída a la vía pública de árboles, placas solares, planchas metálicas, carteles y todo tipo de objetos de forma generalizada en toda la provincia.