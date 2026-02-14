Las estaciones de la Aemet registran vientos huracanados en muchos lugares del país

Varias personas pasean por la playa del Gurugú durante una jornada de viento este sábado en Castellón. Andreu Esteban | EFE

Las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) están registrando durante el día de hoy rachas de viento huracanado —por encima de los 120 kilómetros por hora— en muchos lugares de la península y en Baleares. La más fuerte se ha registrado en Láujar de Andarax, en la provincia de Almería, donde se han alcanzado los 134 kilómetros por hora, y por encima de los 120 kilómetros se han registrado rachas también en Cerler (Huesca), Mosqueruela y Castellote (Teruel), en el Parque Nacional de Picos de Europa (Cantabria), y en La Pobla de Benifassá, en la provincia de Castellón, donde hoy está activado el aviso de nivel rojo. Según los datos de la Aemet, se han registrado rachas por encima de los 100 kilómetros por hora en muchos lugares del país, y entre ellos en la Sierra de Alfabia, en Mallorca, en Matxixako (Vizcaya), o en Astún (Huesca)

La Aemet mantiene activos los avisos por fuertes vientos en gran parte del país, y ha alertado en las redes sociales del peligro extraordinario debido a la posible caída de ramas, árboles y objetos, por lo que ha incidido en la importancia de atender las recomendaciones de Protección Civil.

La borrasca Nils provoca la muerte de una mujer y 86 heridos en Cataluña La Voz

Además, el río Duero se ha desbordado parcialmente en la zona de la avenida del Espolón en la localidad burgalesa de Aranda, lo que ha obligado al corte del tráfico. El Ayuntamiento de Aranda mantiene activado el Escenario 1 del Plan de Emergencias por la crecida del río, tras la actualización de los datos hidrológicos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duero a primera hora de la mañana de este sábado. La crecida de este río también ha obligado a confinar y desalojar viviendas en San Esteban de Gormaz, en Soria.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha convocado esta mañana reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en la que se ha conocido de manera general la situación actual en la provincia por las inundaciones y, de manera concreta, se ha acordado, a la vista de la información facilitada por el alcalde de San Esteban de Gormaz, Daniel García, proceder al confinamiento o el inicio de desalojo de viviendas en este municipio.

Renfe suspende trenes por el viento entre Valencia y Cataluña

Renfe ha suspendido por el temporal de fuertes rachas de viento el servicio ferroviario de Larga y Media Distancia entre la Comunitat Valenciana y Cataluña. En su mensaje publicado en sus redes sociales, Renfe explica que, debido a los avisos rojo y naranja emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Comunitat Valenciana por rachas de viento fuertes y huracanados, el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón se encuentran suprimidos durante la jornada de este sábado.