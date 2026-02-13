Vota y opina: ¿Quién crees que debería liderar la alternativa política a la izquierda del PSOE?

Gabriel Rufián (ERC), Irene Montero (Podemos), Yolanda Díaz (Sumar), Antonio Maíllo (IU).

El espacio político a la izquierda del PSOE discute cómo reconstruirse. Tras el avance de Vox en las autonómicas de Aragón y Extremadura, y con la sensación de que la fragmentación está pasando factura en las urnas, Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes preparan una nueva candidatura de coalición que se presentará el 21 de febrero en Madrid, todavía sin nombre ni liderazgo definido. Mientras Yolanda Díaz evita personalizar el debate y defiende que «no va de marcas ni de personas», desde Izquierda Unida, Antonio Maíllo reclama un liderazgo elegido en primarias. Por su parte, Gabriel Rufián ha agitado el tablero proponiendo un frente amplio que incluya a fuerzas nacionalistas e independentistas. Y al mismo tiempo, Podemos prioriza su propio proyecto con Irene Montero como referencia.

