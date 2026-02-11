Yolanda Díaz sigue sin desvelar si repetirá de candidata y dice que hablar de personas es un error

Yolanda Díaz, en una foto de archivo Ananda Manjón | EUROPAPRESS

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, no ha aclarado si repetirá de candidata en las próximas elecciones generales, ya que considera que hablar de personas es un «gravísimo error»; y ha dado la bienvenida a propuestas de unidad como la de Gabriel Rufián. El partido Movimiento Sumar ratificará en un acto el 21 de febrero junto a IU, Más Madrid y los comunes su compromiso de volver a ir juntos en las próximas elecciones generales con un nuevo proyecto, ya sin el paraguas de Sumar, y con la incógnita aún de si Yolanda Díaz repetirá como candidata. Además, fuentes de la vicepresidenta segunda han señalado a Efe que todavía no está decidido que ella vaya a acudir a ese acto.

A su llegada este miércoles al pleno del Congreso, y preguntada sobre si su liderazgo sigue vigente, Díaz ha respondido que hablar en estos momentos de «marcas» y de «personas» es un «enorme error». «No va de eso, va de ganar el país, va de entender que la gente necesita esperanza y necesita, sobre todo, que les demos fuerzas para darle razones y poder ayudar a cambiar sus vidas. Va de esto», ha declarado.

En este sentido, ha señalado que «todo lo que sirva para ensanchar la esperanza», articulando coaliciones de unidad a la izquierda del PSOE, es «bienvenido», pero ha evitado en todo momento hablar de posibles liderazgos. «Va de movilizar a la gente, no va de otra cosa, no va de hablar de nosotros mismos. Es un gravísimo error hacer esto», ha insistido.

En paralelo a la refundación de la coalición Sumar, que lideró en las pasada elecciones Díaz, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a plantear la necesidad de configurar un frente amplio de izquierdas plurinacional para frenar a PP y Vox. Rufián además mantendrá un encuentro el 18 de febrero con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, y tiene previstas charlas con otros representantes de izquierdas como el diputado de EH Bildu Oskar Matute, unas iniciativas que ve con buenos ojos la vicepresidenta. «Todo lo que sume, el acto del 18, el acto del 21, todo lo que ayude, bienvenido sea. Pero insisto, va de la gente, no va de hablar de nosotros y de nosotras», ha dicho.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, ha dejado claro este miércoles el rechazo de su partido a la propuesta de Rufián: «Nuestra estrategia no es esa, nuestra estrategia está centrada en Euskal Herria y por ahí vamos a ir». Y el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha comentado sobre todas estas iniciativas que en su formación nunca verán mal que haya gente que quiera «aglutinar a la izquierda del PSOE».