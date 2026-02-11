Sumar acelera su refundación y presentará su nueva marca el 21 de febrero con dudas sobre Yolanda Díaz

M. A. ALFONSO MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández.
La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. Rodrigo Jimenez | EFE

Maíllo aboga por acabar con los «hiperliderazgos» mientras los magentas apoyan mantener a la vicepresidenta como referente de la coalición.

11 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La izquierda da un paso adelante en su camino por la unidad a falta de poco más de un año para que venza el plazo para convocar elecciones generales. IU, Sumar, los comunes y Más

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con la suscripción digital PDF
Suscríbete 2 años por 25 solo 1€ al mes Quiero la oferta